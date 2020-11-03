На Волині руйнується міст: дорожники прокоментували ситуацію. ВІДЕО

Василь Грудік.



Мостом опікується Служба місцевих автомобільних шляхів Волині.



Підгайцівська сільська рада, до якої належить село Пальче, написала листа, аби фахівці цього відомства обстежили міст на аварійність. Як розповів у коментарі Суспільному фахівець зі зв’язків із громадськістю Микола Комаровський, у службі місцевих автомобільних шляхів Волинської області листа від сільради ще не отримали, коли міст обстежать – невідомо.



Щоб попередити водіїв про руйнацію і провалля на мості встановили палицю із червоною ганчіркою. В основі мосту – потріскані плити, одна бетонна перекладина під конструкцією лежить навскіс, – розповідає староста Василь Грудік. З його слів, дорога, на якій розташований міст, – районного значення, кожні 10-15 хвилин тут курсує транспорт.



"Тріщина вже іде далі. Буквально день-два і на пів метра дорога стане вужчою. Якщо колесо попаде, то будуть проблеми", – розповідає староста.





Станом на 17:30 26 липня провалля на мосту засипали. Про це Суспільному телефоном повідомив староста Хорлупівського старостинського округу Василь Грудік. Хто це зробив, каже, не знає.







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