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На перехресті у Луцьку встановили нові дорожні знаки

На перехресті у Луцьку встановили нові дорожні знаки
У Луцьку встановили нові дорожні знаки, але деякі водії продовжують їздити так, як звикли.

Нові дорожні знаки з'явилися на вулиці Шухевича, перед перехрестям з проспектом Президента Грушевського: тепер тут дозволений лише поворот направо.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк прокоментував журналістам ІА «Конкурент» зміни:

«Це погоджено на Схемі організації дорожнього руху. Це було прийнято на комісії і узгоджено нею, погоджено поліцією міста Луцька. І цей знак є логічним», – пояснив посадовець.

Крім того, на проспекті Грушевського з’явилися знаки, які забороняють паркувати автотранспорт на узбіччі проїжджої частини з 22:00 до 6:00.

За словами Микол Осіюка, припарковані у цей час автівки заважають здійснювати прибирання техніці комунальників.

«Щоб вони не заважали нам прибирати територію цієї вулиці і чистити від снігу. Будь-якій прибиральній техніці транспортні засоби, які паркуються, заважають», – запевнив чиновник.

Дорожні знаки встановили вже близько двох тижнів тому. Однак це не заважає деяким водіям порушувати правила, рухаючись за звичкою.


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Теги: вулиця Грушевського, нові дорожні знаки
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