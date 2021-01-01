На перехресті у Луцьку встановили нові дорожні знаки





Нові дорожні знаки з'явилися на вулиці Шухевича, перед перехрестям з проспектом Президента Грушевського: тепер тут дозволений лише поворот направо.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк прокоментував журналістам ІА «



«Це погоджено на Схемі організації дорожнього руху. Це було прийнято на комісії і узгоджено нею, погоджено поліцією міста Луцька. І цей знак є логічним», – пояснив посадовець.



Крім того, на проспекті Грушевського з’явилися знаки, які забороняють паркувати автотранспорт на узбіччі проїжджої частини з 22:00 до 6:00.



За словами Микол Осіюка, припарковані у цей час автівки заважають здійснювати прибирання техніці комунальників.



«Щоб вони не заважали нам прибирати територію цієї вулиці і чистити від снігу. Будь-якій прибиральній техніці транспортні засоби, які паркуються, заважають», – запевнив чиновник.



Дорожні знаки встановили вже близько двох тижнів тому. Однак це не заважає деяким водіям порушувати правила, рухаючись за звичкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку встановили нові дорожні знаки, але деякі водії продовжують їздити так, як звикли.Нові дорожні знаки з'явилися на вулиці Шухевича, перед перехрестям з проспектом Президента Грушевського: тепер тут дозволений лише поворот направо.Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк прокоментував журналістам ІА « Конкурент » зміни:«Це погоджено на Схемі організації дорожнього руху. Це було прийнято на комісії і узгоджено нею, погоджено поліцією міста Луцька. І цей знак є логічним», – пояснив посадовець.Крім того, на проспекті Грушевського з’явилися знаки, які забороняють паркувати автотранспорт на узбіччі проїжджої частини з 22:00 до 6:00.За словами Микол Осіюка, припарковані у цей час автівки заважають здійснювати прибирання техніці комунальників.«Щоб вони не заважали нам прибирати територію цієї вулиці і чистити від снігу. Будь-якій прибиральній техніці транспортні засоби, які паркуються, заважають», – запевнив чиновник.Дорожні знаки встановили вже близько двох тижнів тому. Однак це не заважає деяким водіям порушувати правила, рухаючись за звичкою.

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