Чим відрізняються онлайн-кредити в МФО від банківських позик на Волині*





Finance.ua подбав про своїх користувачів і запустив каталог для підбору онлайн-кредитів на карту. Не потрібно нікуди їхати, чекати в чергах і обдзвонювати фінустанови — процес оформлення позики відбувається в онлайн-режимі.



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користуйтеся можливостями сервісу, не виходячи з дому. Користувач обирає термін, суму погашення, компанію і отримує грошовий переказ на карту. Для реєстрації заяви потрібен ІПН та паспорт.



Головні відмінності МФО від банку



Банк краще підходить для великих довгострокових кредитів, а мікрофінансові організації для споживчих й термінових позик. Також фінансові організації відрізняються за деякими нюансами:



Швидкість. МФО схвалює кредити протягом години, тоді як банку потрібно як мінімум кілька годин або днів на видачу, а також присутність клієнта у відділенні.



Вимоги. Банку потрібен гідний кредитний рейтинг та чиста історія позик, певний вік та офіційне працевлаштування з достатнім прибутком для покриття боргу. Для схвалення кредиту онлайн в МФО позичальник повинен бути повнолітнім, а також мати будь-яку банківську карту для переказу грошей.



Графік. Банки працюють за певним графіком, який підходить не всім. Багато мікрофінансових організацій видають кредити в цілодобовому режимі. Спосіб видачі грошей: для отримання кредиту, банк вимагає присутності клієнта у відділенні, в той час як МФО переводить гроші на карту без фото та присутності. Клієнт також може забрати гроші готівкою в пункті мікрофінансової організації.



Крім того, МФО оформлюють міні-кредити на невеликий термін, тоді як банки мають величезні обмеження в сумах і дедлайни оплати боргу.



Якщо вам потрібно терміново отримати певну суму грошей без довідок і дзвінків, МФО стане гідним варіантом. Головне – уважно прочитати умови договору і правильно розрахувати процентну ставку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Споживчий кредит вже давно має попит серед жителів Волині. Тим паче, економічні наслідки пандемії все ще дають про себе знати. Гроші можуть знадобитися у будь-який момент: оплатити комунальні рахунки, термінову медичну допомогу або дорогу покупку. Строкову фінансову допомогу можуть надати мікрофінансові організації. На відміну від банків, МФО висувають дуже лояльні вимоги до своїх клієнтів. Кредит може отримати будь-який житель Волині, що досяг 18 років, навіть з поганою кредитною історією, без довідок про доходи та прописки.Finance.ua подбав про своїх користувачів і запустив каталог для підбору онлайн-кредитів на карту. Не потрібно нікуди їхати, чекати в чергах і обдзвонювати фінустанови — процес оформлення позики відбувається в онлайн-режимі.Просто перейдіть за посиланням https://finance.ua/credits/online-f такористуйтеся можливостями сервісу, не виходячи з дому. Користувач обирає термін, суму погашення, компанію і отримує грошовий переказ на карту. Для реєстрації заяви потрібен ІПН та паспорт.Банк краще підходить для великих довгострокових кредитів, а мікрофінансові організації для споживчих й термінових позик. Також фінансові організації відрізняються за деякими нюансами:МФО схвалює кредити протягом години, тоді як банку потрібно як мінімум кілька годин або днів на видачу, а також присутність клієнта у відділенні.Банку потрібен гідний кредитний рейтинг та чиста історія позик, певний вік та офіційне працевлаштування з достатнім прибутком для покриття боргу. Для схвалення кредиту онлайн в МФО позичальник повинен бути повнолітнім, а також мати будь-яку банківську карту для переказу грошей.Банки працюють за певним графіком, який підходить не всім. Багато мікрофінансових організацій видають кредити в цілодобовому режимі. Спосіб видачі грошей: для отримання кредиту, банк вимагає присутності клієнта у відділенні, в той час як МФО переводить гроші на карту без фото та присутності. Клієнт також може забрати гроші готівкою в пункті мікрофінансової організації.Крім того, МФО оформлюють міні-кредити на невеликий термін, тоді як банки мають величезні обмеження в сумах і дедлайни оплати боргу.Якщо вам потрібно терміново отримати певну суму грошей без довідок і дзвінків, МФО стане гідним варіантом. Головне – уважно прочитати умови договору і правильно розрахувати процентну ставку.

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