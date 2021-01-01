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Кравчук підключений до ШВЛ і знаходиться в реанімації - ЗМІ

Кравчук підключений до ШВЛ і знаходиться в реанімації - ЗМІ
Перший президент України Леонід Кравчук з кінця червня перебуває в реанімації.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, екс-президент України підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента і глави української делегації в Тристоронній контактній групі немає.

Леонід Кравчук 28 червня пропустив урочисте засідання Раді з нагоди Дня Конституції, адже готувався до операції на серці.

Операцію йому зробили в Києві 29 червня.

Тоді ЗМІ повідомляли, що він відновлюється після операції в лікарняній палаті і відчуває себе добре, оскільки операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем.

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Теги: Леонід Кравчук, реанімація
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