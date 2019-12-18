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У держлісгоспах Волині створили понад 200 га кормових полів для підгодівлі диких звірів.ФОТО

У держлісгоспах Волині створили понад 200 га кормових полів для підгодівлі диких звірів.ФОТО
У лісових угіддях державних підприємств Волинського ОУЛМГ висівають овес, третикале, сою, жито, ячмінь, просо, пшеницю, гречку, кукурудзу і топінамбур. Це – не лише місце підгодівлі диких звірів та птахів. Це метод стримання звіра на певній території, захист приватних господарств від пошкоджень і запаси на зиму. Штучні водойми та кормові поля в лісових угіддях традиційно створюються штучно. Фактично все, що може рости у фермерів попід лісами, має бути і на лісових біополянах. Про це інформє пресслужба Волинського ОУЛМГ

«Серед державних підприємств Волинського ОУЛМГ мисливським господарством займаються чотирнадцять господарств із двадцяти чотирьох, – розповідає начальник сектору мисливського господарства ВОУЛМГ Віталій Каращук. – Усі вони мають кормові поля, де й висівають перелічені культури.

Загалом по цих підприємствах створено – понад 200 га кормових полів. Найбільше таких площ зараз у ДП «Городоцьке ЛГ», ДП «Старовижівське ЛГ» та ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП «ЛМГ «Звірівське», ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» та ДП «Шацьке ЛГ», - розповів лісничий.

Цей комплекс біотехнічних заходів також сприяє збільшенню чисельності мисливської фауни. Адже вагомих результатів вдається досягнути шляхом покращення кормових та захисних властивостей угідь, підгодівлі тварин та посиленню контролю за чисельністю хижаків.

Кормові поля служитимуть мисливській фауні й упродовж осінньо-зимового періоду.

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Теги: підгодівля звірів, Волинське ОУЛМГ
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