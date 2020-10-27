З чого почати зниження ваги: дієтологиня назвала важливі кроки





До перших кроків належать, в тому числі деякі аналізи, які варто здати. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус. Про її поради пише



Як почати безпечне схуднення

"Щоб отримати від дієтолога індивідуальні рекомендації щодо корекції раціону скидання ваги, вам необхідно підготуватися. Перша й найважливіше вимога – це ведення щоденника харчування. Він необхідний, щоб оцінити ваше харчування і виділити ті помилки, які ви робите," – зазначила Фус.



За її словами, потрібно ретельно вести щоденник, зважувати їжу і фіксувати, скільки води випито за день.



Також слід визначити, що відбувається зі здоров'ям і чи є якісь супутні захворювання.



Як зазначила Світлана Фус, рекомендується здати деякі аналізи:



- Індекс НОМА.

- Ліпідограму.

- Вітамін Д.

- Тиреотропного гормону (ТТГ).



Медик пояснила, що результати цих аналізів потрібні для складання індивідуального плану харчування.



Також фахівчиня рекомендує перед схудненням зробити аналіз волосся на мікроелементи – МАВ-діагностику.



Дослідження, завдяки якому можна дізнатися, скільки "корисних" і "шкідливих" хімічних елементів міститься в організмі людини. "Дисбаланс елементів у складі волосся свідчить про те, що вони, тобто елементи, погано надходять, засвоюються, виводяться або розподіляються,"– пояснила Фус.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Схуднення – процес, до якого потрібно підходити усвідомлено та відповідально. У такому випадку це буде безпечно для здоров'я і комфортно для тіла.До перших кроків належать, в тому числі деякі аналізи, які варто здати. Детальніше розповіла дієтологиня. Про її поради пише 24 Канал. "Щоб отримати від дієтолога індивідуальні рекомендації щодо корекції раціону скидання ваги, вам необхідно підготуватися. Перша й найважливіше вимога – це ведення щоденника харчування. Він необхідний, щоб оцінити ваше харчування і виділити ті помилки, які ви робите," – зазначила Фус.За її словами, потрібно ретельнозважувати їжу і фіксувати, скільки води випито за день.Також слід визначити, що відбувається зі здоров'ям і чи є якісь супутні захворювання.- Індекс НОМА.- Ліпідограму.- Вітамін Д.- Тиреотропного гормону (ТТГ).Медик пояснила, що результати цих аналізів потрібні для складання індивідуального плану харчування.Також фахівчиня рекомендує перед схудненням зробити аналіз волосся на мікроелементи – МАВ-діагностику.Дослідження, завдяки якому можна дізнатися, скільки "корисних" і "шкідливих" хімічних елементів міститься в організмі людини. "Дисбаланс елементів у складі волосся свідчить про те, що вони, тобто елементи, погано надходять, засвоюються, виводяться або розподіляються,"– пояснила Фус.

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