На Волині почали щеплювати вакциною Moderna

Роман Рудоквас.



Попередньо на Волинь надійшло 1 780 флаконів, тобто 26 700 доз препарату.



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У центрі вакцинації в Луцькому центрі первинної медичної допомоги № 2 на щеплення вакциною Moderna 26 липня записалися 30 людей.



Першою отримала щеплення від COVID-19 лучанка Катерина Паксіватова. Зі слів жінки, під час епідемії читала інформацію про різні препарати та виробників, тому вирішила щеплюватися вакциною Moderna.



"То ж дізнавшись, що є Модерна, одразу вирішила записатися", – каже лучанка.



Перед щепленням лучани заповнюють анкету, далі лікар оглядає пацієнта та перевіряє стан його здоров'я, після чого приймає рішення про щеплення.



Під час щеплення людині вводять антиген, тобто вірус в ослабленій формі, який дозволяє сформувати пам'ять і зменшити перебіг тяжкості захворювання, якщо таке станеться, – каже завідувачка тимчасового інфекційного стаціонару в Луцьку Тетяна Хлєбік.



Лікарка мобільної бригади з вакцинації Аліна Алєксєйчук говорить: записатися на щеплення вакциною Moderna може кожен охочий.



"Кількість доз у флаконі – 15, тому потрібно записатися попередньо. Центр вакцинації працює у будні та вихідні дні з 9 до 15 години", – зазначила лікарка.



Наразі в Луцькому центрі первинної медичної допомоги № 2 медики щеплюють вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna, розповіла медична директорка установи Світлана Бойко.



"На сьогодні Moderna, майже як і Pfizer, має 94 % ефективності. Це хороший показник. Moderna в області достатньо, і черги такої, як на Pfizer немає", – зазначила меддиректорка лікарні.



Станом на минулу добу, 25-го липня, в області зробили понад 91 тисячу щеплень від коронавірусної хвороби, додав керівник обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.





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