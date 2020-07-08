Жнива у розпалі: що молотять на волинських полях і за скільки. ВІДЕО





Журналістка Анастасія Качина з’ясовувала що сіють, чи вигідна це справа та скільки комбайнери нині беруть за сотку обмолоту.



В селі Оздів Луцького району – в кожного свій город. Тож садять і сіють тут усі. І якщо городину можна зібрати самотужки, то врожай пшениці, жита чи то ячменю – нічим. На усе село – один комбайн.



Тим часом у сусідньому селі Коршів – на майже двох гектарах поля, засіяному пшеницею, кипить робота. Господарі поля кажуть: цілий рік старенький німецький комбайн простояв у гаражі. Тепер пора і роботу зробити, і раритет людям показати.



“Комбайн був куплений ще дідом. Нам перейшов у спадок, ним і працюємо. Техніка старенька, але крутиться. Оправдовує себе. Урожай ніби хороший, пшениця, озима пшениця. Щось будемо тримати трошки на корм худобі, решту, якщо буде ціна на зерно, – продамо”, – каже Віктор.



Трохи далі, біля воріт обійстя, розкладає мішки пан Микола із сином. На полі поруч хати маневрує старенький “Вольво”. За сотку молотьби беруть 25 гривень.



Худобі, собі на муку і, якщо лишиться, на продаж, сіють і в селі Поповичі, що на Ковельщині. Анатолій своїм раритетним помічником молотити людям не ризикує, каже – техніка аби здужала собі дати раду. Так і тримає у гаражі від випадку до випадку, бо на новий комбайн треба працювати до старості.



Загалом на Волині, середня ціна сотку обмолоту від 22 до 25 гривень. А попередньо ж поле треба засіяти, обробити від шкідника та вкласти чимало праці. Тож селяни все частіше розмірковують, чи варта шкурка вичинки. З року в рік бідкаються, та все ж ще сіють. Найчастіше кажуть – шкода поля, бо простоювати родючому волинському чорнозему негоже.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч через часті дощі жнива добряче змістилися. Однак нині жнива у розпалі.Журналістка 12Каналу з’ясовувала що сіють, чи вигідна це справа та скільки комбайнери нині беруть за сотку обмолоту.В селі Оздів Луцького району – в кожного свій город. Тож садять і сіють тут усі. І якщо городину можна зібрати самотужки, то врожай пшениці, жита чи то ячменю – нічим. На усе село – один комбайн.Тим часом у сусідньому селі Коршів – на майже двох гектарах поля, засіяному пшеницею, кипить робота. Господарі поля кажуть: цілий рік старенький німецький комбайн простояв у гаражі. Тепер пора і роботу зробити, і раритет людям показати.“Комбайн був куплений ще дідом. Нам перейшов у спадок, ним і працюємо. Техніка старенька, але крутиться. Оправдовує себе. Урожай ніби хороший, пшениця, озима пшениця. Щось будемо тримати трошки на корм худобі, решту, якщо буде ціна на зерно, – продамо”, – кажеТрохи далі, біля воріт обійстя, розкладає мішки паніз сином. На полі поруч хати маневрує старенький “Вольво”. За сотку молотьби беруть 25 гривень.Худобі, собі на муку і, якщо лишиться, на продаж, сіють і в селі Поповичі, що на Ковельщині. Анатолій своїм раритетним помічником молотити людям не ризикує, каже – техніка аби здужала собі дати раду. Так і тримає у гаражі від випадку до випадку, бо на новий комбайн треба працювати до старості.Загалом на Волині, середня ціна сотку обмолоту від 22 до 25 гривень. А попередньо ж поле треба засіяти, обробити від шкідника та вкласти чимало праці. Тож селяни все частіше розмірковують, чи варта шкурка вичинки. З року в рік бідкаються, та все ж ще сіють. Найчастіше кажуть – шкода поля, бо простоювати родючому волинському чорнозему негоже.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію