На Ковельщині запрацює пересувна пошта
Сьогодні, 08:22
На території Ковельщини планують зреалізувати пілотний проект щодо роботи пересувного відділення поштового зв’язку (ПВПЗ), як повноцінного поштового відділення, яке приїжджає у невеликі села та хутори з населенням до 2 000 жителів.
Про це повідомила начальниця Центру поштового зв’язку Ковель АТ «Укрпошта» Лариса Філіпчук, - пише kovel.media.
За словами Лариси Філіпчук, пересувні відділенні потрібні для того, аби жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів отримали всі потрібні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.
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Про це повідомила начальниця Центру поштового зв’язку Ковель АТ «Укрпошта» Лариса Філіпчук, - пише kovel.media.
За словами Лариси Філіпчук, пересувні відділенні потрібні для того, аби жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів отримали всі потрібні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.
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