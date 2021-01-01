На Ковельщині запрацює пересувна пошта



Про це повідомила начальниця Центру поштового зв’язку Ковель АТ «Укрпошта» Лариса Філіпчук, - пише



За словами Лариси Філіпчук, пересувні відділенні потрібні для того, аби жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів отримали всі потрібні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Ковельщини планують зреалізувати пілотний проект щодо роботи пересувного відділення поштового зв’язку (ПВПЗ), як повноцінного поштового відділення, яке приїжджає у невеликі села та хутори з населенням до 2 000 жителів.Про це повідомила начальниця Центру поштового зв’язку Ковель АТ «Укрпошта», - пише kovel.media. За словами Лариси Філіпчук, пересувні відділенні потрібні для того, аби жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів отримали всі потрібні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.

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