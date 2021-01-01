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На Ковельщині запрацює пересувна пошта

На Ковельщині запрацює пересувна пошта
На території Ковельщини планують зреалізувати пілотний проект щодо роботи пересувного відділення поштового зв’язку (ПВПЗ), як повноцінного поштового відділення, яке приїжджає у невеликі села та хутори з населенням до 2 000 жителів.
Про це повідомила начальниця Центру поштового зв’язку Ковель АТ «Укрпошта» Лариса Філіпчук, - пише kovel.media.

За словами Лариси Філіпчук, пересувні відділенні потрібні для того, аби жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів отримали всі потрібні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.

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Теги: пересувні відділення, укрпошта
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