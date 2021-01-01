В Україні з вересня подорожчають продукти: чим запастися і як заощадити
Сьогодні, 06:37
Експерти прогнозують нове подорожчання продуктів. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від врожаю, але є деякі продукти, на які цінники точно перепишуть. Про це повідомляє Сьогодні.
Рекордсмени цього літа – цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж минулого року. Захмарні ціни на олію – а це 70 гривень за літр. Експерти це пояснюють попитом на соняшник у світі.
“Якщо олія піднялася на західних ринках – в Туреччині, на наших ринках Євросоюзу і в інших регіонах – то підприємцям, які виробляють масло, невигідно її продавати за нижчими цінами на внутрішньому ринку, ніж вони можуть продати на експорт. Тобто головна причина – це зовнішнє подорожчання”, – пояснює економіст Євген Невмержицький.
Не інакше як “білим золотом” тепер варто називати цукор. Найбільше ціна виросла в останні тижні, коли почався сезон консервацій. Ну і цим, звісно, на думку експертів, скористалися виробники.
З вересня продукти знову зростуть у ціні. І якщо на цукор і олію ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м’ясо, молоко і яйця. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від нових врожаїв і погоди.
Як зізнаються українці, є і своя економія – не дивлячись на ціни, їсти менше не стали, зате шукають знижки і акційні пропозиції.
Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.
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Рекордсмени цього літа – цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж минулого року. Захмарні ціни на олію – а це 70 гривень за літр. Експерти це пояснюють попитом на соняшник у світі.
“Якщо олія піднялася на західних ринках – в Туреччині, на наших ринках Євросоюзу і в інших регіонах – то підприємцям, які виробляють масло, невигідно її продавати за нижчими цінами на внутрішньому ринку, ніж вони можуть продати на експорт. Тобто головна причина – це зовнішнє подорожчання”, – пояснює економіст Євген Невмержицький.
Не інакше як “білим золотом” тепер варто називати цукор. Найбільше ціна виросла в останні тижні, коли почався сезон консервацій. Ну і цим, звісно, на думку експертів, скористалися виробники.
З вересня продукти знову зростуть у ціні. І якщо на цукор і олію ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м’ясо, молоко і яйця. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від нових врожаїв і погоди.
Як зізнаються українці, є і своя економія – не дивлячись на ціни, їсти менше не стали, зате шукають знижки і акційні пропозиції.
Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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