У Луцькій громаді закривають школу





Про це йшлося 26 липня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА "



На розгляд комісії винесли питання Про ліквідацію комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія №33 Луцької міської ради».



Як пояснив депутат, директор департаменту освіти Віталій Бондар, відповідно до чинного законодавства є пропозиція щодо ліквідації цього закладу освіту.



«Потреба зрозуміла. Здійснюючи внутрішній аудит, ми розуміємо, що заклад освіти має потребу на одного учня лише з міського бюджету в розмірі понад 48 тисяч гривень на рік. Загальна сума потреб на заклад освіти становить 1,2 мільйона гривень на рік із міського бюджету. Згідно з фінансовим моніторингом, аналізом і порівнянням, потреби Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 – трішки більш як п’ять тисяч гривень, закладу освіти №26, де використання енергоносіїв більше, адже там є басейн, – до дев’ять тисяч гривень. І якість освіти в цих закладах набагато вища, ніж у гімназії №33», – сказав він.



Додав, що проєкт рішення підготували передусім не через величезні фінансові витрати з міського бюджету на утримання закладу, а з огляду на забезпечення належної якості освіти.



В Іванчицівській гімназії №33 навчалися 19 учнів. Директорка школи вже отримала довідки про те, що ці учні зараховані до інших закладів освіти, зокрема 15 дітей зараховані до шкіл Луцької громади, а чотири учні – до навчального закладу, який міститься за межами ТГ.



«Про якість освіти цього закладу говорить те, що жоден із дітей, які випускалися з дев’ятого класу і намагалися вступити в заклади освіти міста Луцька, не потрапив до омріяного закладу, – розповів Віталій Бондар. – Відповідно до індивідуальної форми навчання, за якою здійснювався освітній процес у згаданій школі, діти не соціалізовані. Вони навчаються в домашніх умовах і необхідна кількість годин, зрозуміло, не забезпечується. У закладі освіти діють два класи. Там дев’ять педагогів, із яких п’ять – пенсіонери».



За словами директора департаменту освіти, вакантні посади вчителів початкової ланки є в Княгининку та ліцеї №27, вчителя української мови та зарубіжної літератури – у школі №12, вчителя фізкультури – у ліцеї №27.



«Фактично забезпеченість робочими місцями буде. І доїзд дітей відбуватиметься згідно з відповідними правилами. У нас є автобус і можливість забезпечити доїзд із віддалених населених пунктів», – зазначив Віталій Бондар.



Комісія підтримала проєкт рішення. Після інформування та опитування громадськості питання розглянуть на сесії міськради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До нового навчального року ліквідують школу в селі Іванчиці Луцької міської територіальної громади.Про це йшлося 26 липня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА " Волинські Новини" На розгляд комісії винесли питання Про ліквідацію комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія №33 Луцької міської ради».Як пояснив депутат, директор департаменту освітивідповідно до чинного законодавства є пропозиція щодо ліквідації цього закладу освіту.«Потреба зрозуміла. Здійснюючи внутрішній аудит, ми розуміємо, що заклад освіти має потребу на одного учня лише з міського бюджету в розмірі понад 48 тисяч гривень на рік. Загальна сума потреб на заклад освіти становить 1,2 мільйона гривень на рік із міського бюджету. Згідно з фінансовим моніторингом, аналізом і порівнянням, потреби Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 – трішки більш як п’ять тисяч гривень, закладу освіти №26, де використання енергоносіїв більше, адже там є басейн, – до дев’ять тисяч гривень. І якість освіти в цих закладах набагато вища, ніж у гімназії №33», – сказав він.Додав, що проєкт рішення підготували передусім не через величезні фінансові витрати з міського бюджету на утримання закладу, а з огляду на забезпечення належної якості освіти.В Іванчицівській гімназії №33 навчалися 19 учнів. Директорка школи вже отримала довідки про те, що ці учні зараховані до інших закладів освіти, зокрема 15 дітей зараховані до шкіл Луцької громади, а чотири учні – до навчального закладу, який міститься за межами ТГ.«Про якість освіти цього закладу говорить те, що жоден із дітей, які випускалися з дев’ятого класу і намагалися вступити в заклади освіти міста Луцька, не потрапив до омріяного закладу, – розповів Віталій Бондар. – Відповідно до індивідуальної форми навчання, за якою здійснювався освітній процес у згаданій школі, діти не соціалізовані. Вони навчаються в домашніх умовах і необхідна кількість годин, зрозуміло, не забезпечується. У закладі освіти діють два класи. Там дев’ять педагогів, із яких п’ять – пенсіонери».За словами директора департаменту освіти, вакантні посади вчителів початкової ланки є в Княгининку та ліцеї №27, вчителя української мови та зарубіжної літератури – у школі №12, вчителя фізкультури – у ліцеї №27.«Фактично забезпеченість робочими місцями буде. І доїзд дітей відбуватиметься згідно з відповідними правилами. У нас є автобус і можливість забезпечити доїзд із віддалених населених пунктів», – зазначив Віталій Бондар.Комісія підтримала проєкт рішення. Після інформування та опитування громадськості питання розглянуть на сесії міськради.

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