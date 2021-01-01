Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених, виявлених за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 266 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 515 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 22 330 осіб,

методом ІФА – 8 918 осіб,

експрес-тестами – 13 491 особа.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 249 344 особи;

одужало – 2 184 880 осіб;

летальних випадків – 52 876;

провели ПЛР-тестувань – 11 301 274.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 188 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 38 випадків;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область –25 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 68 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Харківська область – 42 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 23 випадки;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 14 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксували 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 37, серед медпрацівників – 5).Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.Також за минулу добу:госпіталізували – 266 осіб;летальних випадків – 27;одужало – 515 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 22 330 осіб,методом ІФА – 8 918 осіб,експрес-тестами – 13 491 особа.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 249 344 особи;одужало – 2 184 880 осіб;летальних випадків – 52 876;провели ПЛР-тестувань – 11 301 274.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 188 випадків;Вінницька область – 9 випадків;Дніпропетровська область – 38 випадків;Донецька область – 57 випадків;Житомирська область – 8 випадків;Закарпатська область – 4 випадки;Запорізька область – 34 випадки;Івано-Франківська область – 6 випадків;Київська область – 5 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 41 випадок;Львівська область –25 випадків;Миколаївська область – 22 випадки;Одеська область – 68 випадків;Полтавська область – 14 випадків;Рівненська область – 7 випадків;Сумська область – 16 випадків;Харківська область – 42 випадки;Херсонська область – 34 випадки;Хмельницька область – 23 випадки;Черкаська область – 16 випадків;Чернівецька область – 9 випадків;Чернігівська область – 14 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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