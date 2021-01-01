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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених, виявлених за минулу добу

Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених, виявлених за минулу добу
За добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксували 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 37, серед медпрацівників – 5).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 266 осіб;
летальних випадків – 27;
одужало – 515 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 330 осіб,
методом ІФА – 8 918 осіб,
експрес-тестами – 13 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 249 344 особи;
одужало – 2 184 880 осіб;
летальних випадків – 52 876;
провели ПЛР-тестувань – 11 301 274.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 188 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 38 випадків;
Донецька область – 57 випадків;
Житомирська область – 8 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 41 випадок;
Львівська область –25 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 68 випадків;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 16 випадків;
Харківська область – 42 випадки;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 23 випадки;
Черкаська область – 16 випадків;
Чернівецька область – 9 випадків;
Чернігівська область – 14 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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