Курс валют у Луцьку на 27 липня
Сьогодні, 09:18
Курс долара у Луцьку станом на 27 липня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.860, а продаж – 27.096.
Євро при купівлі становить – 31.600, продажу – 32.019.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.572, продаж – 7.163.
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Євро при купівлі становить – 31.600, продажу – 32.019.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.572, продаж – 7.163.
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