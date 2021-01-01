Курс валют у Луцьку на 27 липня





Євро при купівлі становить – 31.600, продажу – 32.019.



Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.572, продаж – 7.163.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 27 липня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.860, а продаж – 27.096.Євро при купівлі становить – 31.600, продажу – 32.019.Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.572, продаж – 7.163.

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