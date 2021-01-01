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СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів

СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів
Служба безпеки України у Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Інформують, що «власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.

У ході обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Заходи із викриття злочинної схеми проводились спільно зі слідчим Управлінням ГУ НП у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів
СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів
СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів

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Теги: СБУ, немовлята
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