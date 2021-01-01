У Луцькому зоопарку виходжують врятованого птаха





Як розповіла Людмила Денисенко, молодий боривітер вчиться літати.



Цей вид пернатих живе у Старому місті. Принесеного боривітра вже оглянули ветеринари, птах не травмований.



"Напевно, це були перші його спроби самостійно полювати, але таких навичок ще немає. Був знесилений, не міг здобути собі їжу, тому легко було його спіймати", – розповідає Людмила Денисенко.



Директорка радить: якщо птах не травмований, немає ознак переломів чи крові, то його необхідно посадити на гілку найближчого дерева, адже поруч із пташеням можуть бути його батьки.



Врятований боривітер наступні два тижні перебуватиме під наглядом працівників зоопарку, потім його випустять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому звіринці виходжують боривітра, якого принесли до зоопарку небайдужі. Птаха знайшли на землі. Він сидів біля Кафедрального костелу Петра і Павла.Як розповіла Суспільному директорка звіринця, молодий боривітер вчиться літати.Цей вид пернатих живе у Старому місті. Принесеного боривітра вже оглянули ветеринари, птах не травмований."Напевно, це були перші його спроби самостійно полювати, але таких навичок ще немає. Був знесилений, не міг здобути собі їжу, тому легко було його спіймати", – розповідає Людмила Денисенко.Директорка радить: якщо птах не травмований, немає ознак переломів чи крові, то його необхідно посадити на гілку найближчого дерева, адже поруч із пташеням можуть бути його батьки.Врятований боривітер наступні два тижні перебуватиме під наглядом працівників зоопарку, потім його випустять.

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