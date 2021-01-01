На Одещині зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка: є загиблий та травмовані





Про це повідомляє



Внаслідок зіткнення рейсового автобуса, який їхав з Молдови, та зерновоза “МАН” постраждали пасажири автобуса: один загинув, четверо доставлені в лікарню. Їх особи встановлюються.



Попередньо встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.



Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 километрі автодороги ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 липня, близько четвертої години ранку біля смт Любашівка Подільського району Одеської області трапилася смертельна аварія. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус.Про це повідомляє Нацполіція Одеської області Внаслідок зіткнення рейсового автобуса, який їхав з Молдови, та зерновоза “МАН” постраждали пасажири автобуса: один загинув, четверо доставлені в лікарню. Їх особи встановлюються.Попередньо встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 километрі автодороги ускладнений.

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