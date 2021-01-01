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На Одещині зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка: є загиблий та травмовані

На Одещині зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка: є загиблий та травмовані
Сьогодні, 27 липня, близько четвертої години ранку біля смт Любашівка Подільського району Одеської області трапилася смертельна аварія. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Внаслідок зіткнення рейсового автобуса, який їхав з Молдови, та зерновоза “МАН” постраждали пасажири автобуса: один загинув, четверо доставлені в лікарню. Їх особи встановлюються.

Попередньо встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 километрі автодороги ускладнений.

На Одещині зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка: є загиблий та травмовані

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Теги: смертельна аварія, рейсовий автобус, Одещина
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