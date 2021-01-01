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На Волині згоріли трактор та причіп

На Волині згоріли трактор та причіп
Учора, 26 липня, підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 50 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, інформують, що о 05:22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трактора в селі Довгів Мар’янівської СГ Луцького району.

Вогнеборці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів та працівники місцевої пожежної охорони села Мар’янівка о 05:42 локалізували та о 05:50 ліквідували загорання.

Вогонь знищив моторний відсік трактора, кабіну, салон, колеса.

Ймовірну причину пожежі встановлюють.

Окрім того, о 16:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу металевого причепа до автомобіля на трасі Київ-Ковель-Ягодин, що біля села Кам’януха Маневицької СГ Камінь-Каширського району.

На Волині згоріли трактор та причіп


На гасіння пожежі прибули рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі ГУ ДСНС у Волинській області.

Пожежу локалізували о 16:34 та о 16:50 ліквідували.

Вогонь знищив 3 тонни соломи в тюках, 1 колесо до причепа, підлогу в причепі на площі 3,6 м2.

Ймовірна причина пожежі - несправність гальмівної системи причепа.

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Теги: пожежа, трактор, причіп
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