На Волині згоріли трактор та причіп
Сьогодні, 10:49
Учора, 26 липня, підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 50 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, інформують, що о 05:22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трактора в селі Довгів Мар’янівської СГ Луцького району.
Вогнеборці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів та працівники місцевої пожежної охорони села Мар’янівка о 05:42 локалізували та о 05:50 ліквідували загорання.
Вогонь знищив моторний відсік трактора, кабіну, салон, колеса.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
Окрім того, о 16:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу металевого причепа до автомобіля на трасі Київ-Ковель-Ягодин, що біля села Кам’януха Маневицької СГ Камінь-Каширського району.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі ГУ ДСНС у Волинській області.
Пожежу локалізували о 16:34 та о 16:50 ліквідували.
Вогонь знищив 3 тонни соломи в тюках, 1 колесо до причепа, підлогу в причепі на площі 3,6 м2.
Ймовірна причина пожежі - несправність гальмівної системи причепа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, інформують, що о 05:22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трактора в селі Довгів Мар’янівської СГ Луцького району.
Вогнеборці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів та працівники місцевої пожежної охорони села Мар’янівка о 05:42 локалізували та о 05:50 ліквідували загорання.
Вогонь знищив моторний відсік трактора, кабіну, салон, колеса.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
Окрім того, о 16:17 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу металевого причепа до автомобіля на трасі Київ-Ковель-Ягодин, що біля села Кам’януха Маневицької СГ Камінь-Каширського району.
На гасіння пожежі прибули рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі ГУ ДСНС у Волинській області.
Пожежу локалізували о 16:34 та о 16:50 ліквідували.
Вогонь знищив 3 тонни соломи в тюках, 1 колесо до причепа, підлогу в причепі на площі 3,6 м2.
Ймовірна причина пожежі - несправність гальмівної системи причепа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
На Волині згоріли трактор та причіп
Сьогодні, 10:49
У Луцьку на Конякіна – смертельна аварія
Сьогодні, 10:30