У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
Днями в одній із соціальних мереж опублікували відеозапис, де зафіксоване порушення автомобілем Renaul Logan, який надає послуги з перевезення пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Останній, керуючи автівкою, проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.
Волинські патрульні виявили та зупинили 26-річного водія на вулиці Львівській, що у Луцьку.
За вказане порушення на керманича склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Останній, керуючи автівкою, проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.
Волинські патрульні виявили та зупинили 26-річного водія на вулиці Львівській, що у Луцьку.
За вказане порушення на керманича склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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