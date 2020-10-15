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У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО

У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
Днями в одній із соціальних мереж опублікували відеозапис, де зафіксоване порушення автомобілем Renaul Logan, який надає послуги з перевезення пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Останній, керуючи автівкою, проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.

Волинські патрульні виявили та зупинили 26-річного водія на вулиці Львівській, що у Луцьку.

За вказане порушення на керманича склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.


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Теги: Луцьк, таксист, порушення, патрульна поліція
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