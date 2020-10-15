У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.



Останній, керуючи автівкою, проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.



Волинські патрульні виявили та зупинили 26-річного водія на вулиці Львівській, що у Луцьку.



За вказане порушення на керманича склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями в одній із соціальних мереж опублікували відеозапис, де зафіксоване порушення автомобілем Renaul Logan, який надає послуги з перевезення пасажирів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Останній, керуючи автівкою, проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.Волинські патрульні виявили та зупинили 26-річного водія на вулиці Львівській, що у Луцьку.За вказане порушення на керманича склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

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