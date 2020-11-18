Волинська лікарка пояснила, чим є небезпечні кондиціонери





Що це таке, як цього уникнути та як без шкоди здоров’ю користуватись приладами, які рятують від холоду взимку і від спеки - влітку? Відповіді на усі ці питання знає журналістка Марія Вавринюк.



Кондиціонери придумали у 1905-му році. Тоді вони були розкішшю, а зараз є чи не в кожному будинку, офісі та магазині. Ціни на пристрої коливаються від 7000 до 30 000 гривень і вище. Однак є чимало людей які побоюються не те, що кондиціонера, а наслідків його роботи.



Та й лікарі радять не зловживати кондиціонерами і правильно їх використовувати. До прикладу, спати з ввімкненим кондиціонером не шкідливо. Головне – спрямувати потік повітря у стелю. А після приходу зі спеки температуру на пристрої знижувати поступово, аби не було різкого перепаду.



Особливо негативно перепади температур впливають на людей з серцево-судинними захворюваннями. Та крім того, що кондиціонери охолоджують повітря, вони його ще й сушать, – зазначають медики. А це вже загрожує загостренням шкірних захворювань, атопічних дерматитів, псоріазу тощо.



Повітря, яке переганяє кондиціонер, зазвичай далеко не чисте. Пристрій може перетворитися на розсадник бактерій, якщо вчасно не чистити і не міняти фільтри. Через це у людей може розвинутися “хвороба легіонерів”. Це вид пневмонії, викликаний бактеріями. Бактерії потрапляють на слизові очей, рота, носа. Найбільше шкідники липнуть до людей з слабким імунітетом. Саме тому очищення обов’якове.



Багато людей помилково вважають, що вентилятор не гірша альтернатива кондиціонеру. Та фахівці певнять: насправді, це міф. Цей прилад не охолоджує, а лише переганяє повітря. Тому у спеку кондиціонер значно ефективніший.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо у розпалі, спека б’є температурні рекорди. Один із основних рятівників – кондиціонер. І актуальний він скрізь: вдома, на роботі, в автомобілі чи магазинах. Втім, штучно створена прохолода підступна і може завдати неабиякої шкоди здоров’ю. Ба більше, симптоми недуги можуть перерости у небезпечну “хворобу кондиціонерів”.Що це таке, як цього уникнути та як без шкоди здоров’ю користуватись приладами, які рятують від холоду взимку і від спеки - влітку? Відповіді на усі ці питання знає журналістка "12 каналу" Кондиціонери придумали у 1905-му році. Тоді вони були розкішшю, а зараз є чи не в кожному будинку, офісі та магазині. Ціни на пристрої коливаються від 7000 до 30 000 гривень і вище. Однак є чимало людей які побоюються не те, що кондиціонера, а наслідків його роботи.Та й лікарі радять не зловживати кондиціонерами і правильно їх використовувати. До прикладу, спати з ввімкненим кондиціонером не шкідливо. Головне – спрямувати потік повітря у стелю. А після приходу зі спеки температуру на пристрої знижувати поступово, аби не було різкого перепаду.Особливо негативно перепади температур впливають на людей з серцево-судинними захворюваннями. Та крім того, що кондиціонери охолоджують повітря, вони його ще й сушать, – зазначають медики. А це вже загрожує загостренням шкірних захворювань, атопічних дерматитів, псоріазу тощо.Повітря, яке переганяє кондиціонер, зазвичай далеко не чисте. Пристрій може перетворитися на розсадник бактерій, якщо вчасно не чистити і не міняти фільтри. Через це у людей може розвинутися “хвороба легіонерів”. Це вид пневмонії, викликаний бактеріями. Бактерії потрапляють на слизові очей, рота, носа. Найбільше шкідники липнуть до людей з слабким імунітетом. Саме тому очищення обов’якове.Багато людей помилково вважають, що вентилятор не гірша альтернатива кондиціонеру. Та фахівці певнять: насправді, це міф. Цей прилад не охолоджує, а лише переганяє повітря. Тому у спеку кондиціонер значно ефективніший.

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