За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
Сьогодні, 11:08
За минулу добу на Волині підтверджених випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано. Про це інформують у пресслужбі ОДА.
Усього станом на 27 липня в області зареєстровано 62 274 випадки.
Одужало – 61 020 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 262 002 особи, за останню добу – 259 осіб.
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Усього станом на 27 липня в області зареєстровано 62 274 випадки.
Одужало – 61 020 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 262 002 особи, за останню добу – 259 осіб.
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