За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19





Усього станом на 27 липня в області зареєстровано 62 274 випадки.



Одужало – 61 020 осіб (за останню добу – 2).



Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).



Методом ПЛР всього обстежено 262 002 особи, за останню добу – 259 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині підтверджених випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано. Про це інформують у пресслужбі ОДА.Усього станом на 27 липня в області зареєстровано 62 274 випадки.Одужало – 61 020 осіб (за останню добу – 2).Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежено 262 002 особи, за останню добу – 259 осіб.

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