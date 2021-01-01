Може зцілювати і збільшуватися у розмірах: у волинському селі серед поля стоїть чудотворний кам’яний хрест. ФОТО, ВІДЕО





Про це інформують на



Хрест розташований у полі за кілометр від церкви, проте хто його там встановив – невідомо.



«Він недосліджений достеменно, але історики схиляються до думки, що хрест із козацьких часів», - розповіла депутат Мар’янівськорї селищної ради Олена Сторожук.



За її словами, науковці досліджували породу, з якої зроблений хрест, і з’ясувалося, що це піщаник, який не притаманний для Волині.



«Хрест був дуже маленький і тонкий, але його ніби випирає із землі у висоту і росте він в ширину. Багато батьків йдуть до хреста з молитвою: якщо діти хворіють, погано сплять, вередують, прикладають до нього дитячий одяг», - каже Олена Сторожук.



Проієрей Іван Ізай розповів, що є дуже багато свідчень чудотворних можливостей кам’яного хреста.



«Коли люди приходять до нього з вірою та молитвою, то отримують по своїх проханнях. Через силу цього хреста вони отримують від Господа те, що просять. Свідченням того, що хрест чудодійний є різнокольорові стрічечки, які люди лишають в знак подяки», - повідав отець Іван.



Після хресного ходу у Довгові продовжилось святкування Дня села: мешканців та гостей вітали творчі колективи, пригощали смаколиками, серед яких була особлива страва – борщ за місцевим рецептом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Довгів Мар’янівської громади святкування Дня села розпочалось богослужінням у церкві Св. Архангела Михаїла. Після служби громада вирушила хресним ходом до таємничого оберегу села – кам’яного хреста, який, як розповідають старожили, збільшується у розмірах.Про це інформують на сайті Луцької райради.Хрест розташований у полі за кілометр від церкви, проте хто його там встановив – невідомо.«Він недосліджений достеменно, але історики схиляються до думки, що хрест із козацьких часів», - розповіла депутат Мар’янівськорї селищної радиЗа її словами, науковці досліджували породу, з якої зроблений хрест, і з’ясувалося, що це піщаник, який не притаманний для Волині.«Хрест був дуже маленький і тонкий, але його ніби випирає із землі у висоту і росте він в ширину. Багато батьків йдуть до хреста з молитвою: якщо діти хворіють, погано сплять, вередують, прикладають до нього дитячий одяг», - каже Олена Сторожук.Проієрейрозповів, що є дуже багато свідчень чудотворних можливостей кам’яного хреста.«Коли люди приходять до нього з вірою та молитвою, то отримують по своїх проханнях. Через силу цього хреста вони отримують від Господа те, що просять. Свідченням того, що хрест чудодійний є різнокольорові стрічечки, які люди лишають в знак подяки», - повідав отець Іван.Після хресного ходу у Довгові продовжилось святкування Дня села: мешканців та гостей вітали творчі колективи, пригощали смаколиками, серед яких була особлива страва – борщ за місцевим рецептом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію