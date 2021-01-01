Може зцілювати і збільшуватися у розмірах: у волинському селі серед поля стоїть чудотворний кам’яний хрест. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У селі Довгів Мар’янівської громади святкування Дня села розпочалось богослужінням у церкві Св. Архангела Михаїла. Після служби громада вирушила хресним ходом до таємничого оберегу села – кам’яного хреста, який, як розповідають старожили, збільшується у розмірах.
Про це інформують на сайті Луцької райради.
Хрест розташований у полі за кілометр від церкви, проте хто його там встановив – невідомо.
«Він недосліджений достеменно, але історики схиляються до думки, що хрест із козацьких часів», - розповіла депутат Мар’янівськорї селищної ради Олена Сторожук.
За її словами, науковці досліджували породу, з якої зроблений хрест, і з’ясувалося, що це піщаник, який не притаманний для Волині.
«Хрест був дуже маленький і тонкий, але його ніби випирає із землі у висоту і росте він в ширину. Багато батьків йдуть до хреста з молитвою: якщо діти хворіють, погано сплять, вередують, прикладають до нього дитячий одяг», - каже Олена Сторожук.
Проієрей Іван Ізай розповів, що є дуже багато свідчень чудотворних можливостей кам’яного хреста.
«Коли люди приходять до нього з вірою та молитвою, то отримують по своїх проханнях. Через силу цього хреста вони отримують від Господа те, що просять. Свідченням того, що хрест чудодійний є різнокольорові стрічечки, які люди лишають в знак подяки», - повідав отець Іван.
Після хресного ходу у Довгові продовжилось святкування Дня села: мешканців та гостей вітали творчі колективи, пригощали смаколиками, серед яких була особлива страва – борщ за місцевим рецептом.
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Про це інформують на сайті Луцької райради.
Хрест розташований у полі за кілометр від церкви, проте хто його там встановив – невідомо.
«Він недосліджений достеменно, але історики схиляються до думки, що хрест із козацьких часів», - розповіла депутат Мар’янівськорї селищної ради Олена Сторожук.
За її словами, науковці досліджували породу, з якої зроблений хрест, і з’ясувалося, що це піщаник, який не притаманний для Волині.
«Хрест був дуже маленький і тонкий, але його ніби випирає із землі у висоту і росте він в ширину. Багато батьків йдуть до хреста з молитвою: якщо діти хворіють, погано сплять, вередують, прикладають до нього дитячий одяг», - каже Олена Сторожук.
Проієрей Іван Ізай розповів, що є дуже багато свідчень чудотворних можливостей кам’яного хреста.
«Коли люди приходять до нього з вірою та молитвою, то отримують по своїх проханнях. Через силу цього хреста вони отримують від Господа те, що просять. Свідченням того, що хрест чудодійний є різнокольорові стрічечки, які люди лишають в знак подяки», - повідав отець Іван.
Після хресного ходу у Довгові продовжилось святкування Дня села: мешканців та гостей вітали творчі колективи, пригощали смаколиками, серед яких була особлива страва – борщ за місцевим рецептом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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