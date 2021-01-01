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На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 27 липня, волинян попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це інформують у пресслужбі рятувальників у Волинській області.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, він переважатиме у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях.



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Теги: пожежа, пожежна небезпека, Волинь, ДСНС
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