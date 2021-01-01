На Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки





Про це інформують у пресслужбі рятувальників у Волинській області.



За даними Українського гідрометеорологічного центру, він переважатиме у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 липня, волинян попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Про це інформують у пресслужбі рятувальників у Волинській області.За даними Українського гідрометеорологічного центру, він переважатиме у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях.

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