В Україну йде різке похолодання





Про це Наталка Діденко.



Також синоптик повідомила прогноз погоди на завтра.



"Північні циклон Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. В Україну фронти також закинуть дощиків", - зазначила вона.



Так, найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що затримуються за північні райони Сумщини та Чернігівщини.



"А ось завтра з другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході й приєднаються до грозових дощів центральні області України. Зрозуміло, що під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим. І - увага! - під час гроз можливі шквали та град", - написала синоптик.



Температура повітря залишається поки що без особливих змін - спекотно, +28+33 градуси.



У Києві завтра найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні. У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну з наступного тижня прийде відчутне зниження температури повітря.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптикТакож синоптик повідомила прогноз погоди на завтра."Північні циклон Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. В Україну фронти також закинуть дощиків", - зазначила вона.Так, найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що затримуються за північні райони Сумщини та Чернігівщини."А ось завтра з другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході й приєднаються до грозових дощів центральні області України. Зрозуміло, що під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим. І - увага! - під час гроз можливі шквали та град", - написала синоптик.Температура повітря залишається поки що без особливих змін - спекотно, +28+33 градуси.У Києві завтра найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні. У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.

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