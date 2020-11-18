В Україну йде різке похолодання
Сьогодні, 12:00
В Україну з наступного тижня прийде відчутне зниження температури повітря.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
Також синоптик повідомила прогноз погоди на завтра.
"Північні циклон Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. В Україну фронти також закинуть дощиків", - зазначила вона.
Так, найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що затримуються за північні райони Сумщини та Чернігівщини.
"А ось завтра з другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході й приєднаються до грозових дощів центральні області України. Зрозуміло, що під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим. І - увага! - під час гроз можливі шквали та град", - написала синоптик.
Температура повітря залишається поки що без особливих змін - спекотно, +28+33 градуси.
У Києві завтра найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні. У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
Також синоптик повідомила прогноз погоди на завтра.
"Північні циклон Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. В Україну фронти також закинуть дощиків", - зазначила вона.
Так, найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що затримуються за північні райони Сумщини та Чернігівщини.
"А ось завтра з другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході й приєднаються до грозових дощів центральні області України. Зрозуміло, що під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим. І - увага! - під час гроз можливі шквали та град", - написала синоптик.
Температура повітря залишається поки що без особливих змін - спекотно, +28+33 градуси.
У Києві завтра найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні. У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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