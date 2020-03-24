На Волині судили головного лікаря, який преміював дружину та невістку





Про це йдеться в постанові Маневицького районного суду Волинської області від 23 липня, передає



Суд встановив, що 22 жовтня 2020 року директор КП «Колківська районна лікарня» не повідомив Маневицьку районну раду про наявний конфлікт інтересів та одноосібно підписав наказ про виплату премії, відповідно до якого його дружині виплатили 1 513 гривень.



А вже 22 жовтня 2020 року директор також всупереч законодавству про запобігання корупції підписав наказ про преміювання своєї невістки, відповідно до якого вона отримала 706,5 гривні премії.



Повторно директор лікарні вчинив аналогічне правопорушення 28 грудня 2020 року. Відповідно до підписаного ним наказу, його дружина отримала премію у розмірі 1 513 гривень. Тим же наказом директор КП «Колківська районна лікарня» преміював невістку на суму 1 413 гривень.



Протиправні дії директора лікарні продовжилися і в 2021 році. Зокрема, 12 березня він одноособово підписав наказ, відповідно до якого його дружина отримала 3 000 гривень премії. Згідно з цим же наказом 1 000 гривень премії отримала і невістка.



Як зазначається у постанові суду – директор «щиро розкаявся у вчиненому». В результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та прийняв рішення оштрафувати посадовця на 3 400 гривень.



Таким чином директор КП «Колківська районна лікарня» всупереч закону виплатив премій близьким родичам на загальну суму 9 145,5 гривні, однак, сплатить за це всього 3 400 гривень штрафу та 454 гривні судового збору.



До слова, санкція частини 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання покарання у вигляді штрафу розміром від 3 400 до 6 800 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директора КП «Колківська районна лікарня» оштрафували за незаконну виплату премій дружині та невістці.Про це йдеться в постанові Маневицького районного суду Волинської області від 23 липня, передає ІА Конкурент. Суд встановив, що 22 жовтня 2020 року директор КП «Колківська районна лікарня» не повідомив Маневицьку районну раду про наявний конфлікт інтересів та одноосібно підписав наказ про виплату премії, відповідно до якого його дружині виплатили 1 513 гривень.А вже 22 жовтня 2020 року директор також всупереч законодавству про запобігання корупції підписав наказ про преміювання своєї невістки, відповідно до якого вона отримала 706,5 гривні премії.Повторно директор лікарні вчинив аналогічне правопорушення 28 грудня 2020 року. Відповідно до підписаного ним наказу, його дружина отримала премію у розмірі 1 513 гривень. Тим же наказом директор КП «Колківська районна лікарня» преміював невістку на суму 1 413 гривень.Протиправні дії директора лікарні продовжилися і в 2021 році. Зокрема, 12 березня він одноособово підписав наказ, відповідно до якого його дружина отримала 3 000 гривень премії. Згідно з цим же наказом 1 000 гривень премії отримала і невістка.Як зазначається у постанові суду – директор «щиро розкаявся у вчиненому». В результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та прийняв рішення оштрафувати посадовця на 3 400 гривень.Таким чином директор КП «Колківська районна лікарня» всупереч закону виплатив премій близьким родичам на загальну суму 9 145,5 гривні, однак, сплатить за це всього 3 400 гривень штрафу та 454 гривні судового збору.До слова, санкція частини 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання покарання у вигляді штрафу розміром від 3 400 до 6 800 гривень.

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