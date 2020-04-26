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Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець

Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець
Ще один українець помер після ДТП у минулу суботу, яка сталася поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі.

Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає УНН.

“На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України. Додатково про їх стан не повідомляється.

Нагадаємо, 24 липня на дорозі No 784 (поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства) у Польщі сталося ДТП. Десять людей — у тому числі троє у важкому стані — були госпіталізовані після зіткнення легкового автомобіля та автобуса, що перевозив 9 пасажирів. Серед постраждалих було 7 українців.

Повідомлялося, що в результаті аварії загинув один громадянин України.

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Теги: Польща, ДТП, смерть, українці, бус
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