Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець





Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає

“На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим”, - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України. Додатково про їх стан не повідомляється.



Нагадаємо, 24 липня на



Повідомлялося, що в результаті аварії загинув один громадянин України.

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“На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим”, - йдеться в повідомленні.Зазначається, що станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України. Додатково про їх стан не повідомляється.Нагадаємо, 24 липня на дорозі No 784 (поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства) у Польщі сталося ДТП. Десять людей — у тому числі троє у важкому стані — були госпіталізовані після зіткнення легкового автомобіля та автобуса, що перевозив 9 пасажирів. Серед постраждалих було 7 українців.Повідомлялося, що в результаті аварії загинув один громадянин України.

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