Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець
Сьогодні, 12:30
Ще один українець помер після ДТП у минулу суботу, яка сталася поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі.
Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає УНН.
“На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України. Додатково про їх стан не повідомляється.
Нагадаємо, 24 липня на дорозі No 784 (поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства) у Польщі сталося ДТП. Десять людей — у тому числі троє у важкому стані — були госпіталізовані після зіткнення легкового автомобіля та автобуса, що перевозив 9 пасажирів. Серед постраждалих було 7 українців.
Повідомлялося, що в результаті аварії загинув один громадянин України.
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Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає УНН.
“На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України. Додатково про їх стан не повідомляється.
Нагадаємо, 24 липня на дорозі No 784 (поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства) у Польщі сталося ДТП. Десять людей — у тому числі троє у важкому стані — були госпіталізовані після зіткнення легкового автомобіля та автобуса, що перевозив 9 пасажирів. Серед постраждалих було 7 українців.
Повідомлялося, що в результаті аварії загинув один громадянин України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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