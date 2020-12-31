На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО





"Відбулась робоча зустріч представників ініціативної групи проєкту "Рай-Місто" з Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком. Ідея створення нової історико-туристичної локації на березі Люцимера знайшла повне розуміння і підтримку очільника громади", - йдеться у дописі.



Зазначають, що домовилися також у короткі терміни вивчити земельні та правові передумови реалізації проєкту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На березі озера Люцимер Шацького району планують зробити нову історико-туристичну локацію «Рай-Місто». Про це інформують у спільноті "Шацька влада - контроль громади"."Відбулась робоча зустріч представників ініціативної групи проєкту "Рай-Місто" з Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком. Ідея створення нової історико-туристичної локації на березі Люцимера знайшла повне розуміння і підтримку очільника громади", - йдеться у дописі.Зазначають, що домовилися також у короткі терміни вивчити земельні та правові передумови реалізації проєкту.

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