На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО
Сьогодні, 18:40
На березі озера Люцимер Шацького району планують зробити нову історико-туристичну локацію «Рай-Місто». Про це інформують у спільноті "Шацька влада - контроль громади".
"Відбулась робоча зустріч представників ініціативної групи проєкту "Рай-Місто" з Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком. Ідея створення нової історико-туристичної локації на березі Люцимера знайшла повне розуміння і підтримку очільника громади", - йдеться у дописі.
Зазначають, що домовилися також у короткі терміни вивчити земельні та правові передумови реалізації проєкту.
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"Відбулась робоча зустріч представників ініціативної групи проєкту "Рай-Місто" з Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком. Ідея створення нової історико-туристичної локації на березі Люцимера знайшла повне розуміння і підтримку очільника громади", - йдеться у дописі.
Зазначають, що домовилися також у короткі терміни вивчити земельні та правові передумови реалізації проєкту.
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