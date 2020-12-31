вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО

На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО
На березі озера Люцимер Шацького району планують зробити нову історико-туристичну локацію «Рай-Місто». Про це інформують у спільноті "Шацька влада - контроль громади".

"Відбулась робоча зустріч представників ініціативної групи проєкту "Рай-Місто" з Шацьким селищним головою Сергієм Карпуком. Ідея створення нової історико-туристичної локації на березі Люцимера знайшла повне розуміння і підтримку очільника громади", - йдеться у дописі.

Зазначають, що домовилися також у короткі терміни вивчити земельні та правові передумови реалізації проєкту.
На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО
На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Люцимер, Шацький район, Рай-місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі затримали водія без прав
Сьогодні, 19:04
Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО
Сьогодні, 18:40
На Волині більше тижня розшукують жінку. ФОТО
Сьогодні, 18:25
Українців без лічильників можуть зобов'язати платити за газ втричі більше
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Волиняни врятували від морозу та голоду на озері десятки лебедів. ВІДЕО Волиняни врятували від морозу та голоду на озері десятки лебедів. ВІДЕО
17 січень, 04:12
У Світязі хлопець викрав мотоцикл в односельчанина У Світязі хлопець викрав мотоцикл в односельчанина
31 грудень, 2020, 11:27
У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО
24 грудень, 2020, 13:02
У Шацькому районі з озера вилучили браконьєрські сітки із рибою. ФОТО У Шацькому районі з озера вилучили браконьєрські сітки із рибою. ФОТО
13 листопад, 2020, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
Сьогодні, 11:08
 1
Комфортні умови, сучасний підхід та якісне навчання: все, що потрібно знати про IT Step School*
Сьогодні, 19:20
 0
«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Сьогодні, 19:18
 0
Головнокомандувач ЗСУ йде з посади
Сьогодні, 19:11
 0
У Ковелі затримали водія без прав
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8