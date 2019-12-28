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Безхатька, який у Ковелі порізав поліцейського, засудили «умовно»

Безхатька, який у Ковелі порізав поліцейського, засудили «умовно»
У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок уродженцю Архангельської області Російської Федерації, росіянину, який завдав ножові поранення співробітнику Управління поліції охорони. Про це пише «Ковель медіа».

Інцидент стався 21 червня 2021 року близько 2-ої годині ночі. Обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння та знаходився на лавці неподалік перону, поряд колії № 7 залізничного вокзалу станції Ковель. До нього підійшов потерпілий, який був у форменому одязі, зробив зауваження та попросив залишити територію вокзалу.

Безхатько відштовхнув поліцейського охорони руками від себе, внаслідок чого той впав спиною на бруківку, після цього присів біля останнього, дістав ножа та умисно наніс не менше чотирьох ударів в область грудної клітки та шиї.

Поліцейський отримав колото-різані непроникаючі рани, множинні садна обличчя, закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку.

Як повідомляв Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, зловмисник – раніше судимий за убивство громадянин Росії. Однак у вироку суду вказується, що він – громадянин України, раніше не судимий, без постійного місця проживання.

За умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі, у зв’язку з її службовою діяльністю, було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

30 червня між обвинуваченим та потерпілим була укладена угода про примирення, за змістом якої безхатько підтвердив факти, за яких вчинено кримінальне правопорушення, і заявив про повне визнання своєї вини та щире каяття в скоєному. Працівник поліції охорони констатував, що претензій матеріального чи морального характеру до обвинуваченого він не має. Цивільного позову в справі заявлено не було.

Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді Сергія Панасюка затвердив угоду про примирення, визнав безхатька винним та засудив до 3-х років позбавлення волі умовно.


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Теги: поліцейський, Ковель, суд, безхатько, ножові поранення
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