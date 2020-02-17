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Волинянин зателефонував у поліцію похизуватися, що придбав автомат і гранати

Волинянин зателефонував у поліцію похизуватися, що придбав автомат і гранати
На Волині молодик зателефонував у поліцію, аби похизуватися, що придбав три автомати й шість гранат. Про це пише газета "Волинь-Нова".

Необдуманий дзвінок зробив 27-річний житель Холонева, Горохівського району. Чоловік похизувався правоохоронцям, що, мовляв, придбав для себе домашній арсенал: три автомати ще й шість гранат.

Перевірити цю інформацію негайно виїхали працівники відділу поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Повідомлення виявилося фейковим.

Чоловіка поліцейські наразі покарали протоколом за завідомо неправдивий виклик.

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Теги: поліція, Горохівщина, арсенал, дзвінок, хибний виклик
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