Волинянин зателефонував у поліцію похизуватися, що придбав автомат і гранати





Необдуманий дзвінок зробив 27-річний житель Холонева, Горохівського району. Чоловік похизувався правоохоронцям, що, мовляв, придбав для себе домашній арсенал: три автомати ще й шість гранат.



Перевірити цю інформацію негайно виїхали працівники відділу поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Повідомлення виявилося фейковим.



Чоловіка поліцейські наразі покарали протоколом за завідомо неправдивий виклик.

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