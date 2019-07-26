У ковельчанина вилучили наркотиків на 15 тисяч гривень





Про це



Вчора, 26 липня, близько 17 години, в лісосмузі поблизу села Зелена Ковельського району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно із працівниками Ковельського районного управління виявили 26-річного ковельчанина, який, побачивши поліцейських, різко відкинув від себе рюкзак.



Під час огляду наплічника правоохоронці виявили у ньому два пакетики з кристалоподібною речовиною, ймовірно, PVP-альфа, скляну пробірку та саморобні пристрої для вживання наркотиків з нашаруванням коричневого кольору.



Все це вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертиз. Вартість вилученої речовини за цінами «чорного ринку» становить близько 15 000 грн.



Кримінальне провадження розпочали за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі правоохоронці спіймали молодика з наркотиками.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 26 липня, близько 17 години, в лісосмузі поблизу села Зелена Ковельського району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно із працівниками Ковельського районного управління виявили 26-річного ковельчанина, який, побачивши поліцейських, різко відкинув від себе рюкзак.Під час огляду наплічника правоохоронці виявили у ньому два пакетики з кристалоподібною речовиною, ймовірно, PVP-альфа, скляну пробірку та саморобні пристрої для вживання наркотиків з нашаруванням коричневого кольору.Все це вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертиз. Вартість вилученої речовини за цінами «чорного ринку» становить близько 15 000 грн.Кримінальне провадження розпочали за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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