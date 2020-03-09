Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку

Яна Беломоїна не змогла поборотися за медалі, інформує



Яна Беломоїна фінішувала з результатом 1:19:40. У підсумку Яна посіла восьме місце.



Беломоїна на старті 20-кілометрового заїзду не змогла зачепитися за лідируючу групу, опинившись на 18-му місці. Українка поступово проривалася вгору, проте вище восьмої позиції піднятися їй не вдалося.



Олімпійською чемпіонкою в маунтінбайку стала Йоланда Нефф, а весь подіум зайняли представниці збірної Швейцарії.



На Іграх-2012 в Лондоні українка посіла 13-е місце, а через 4 роки в Ріо-де-Жанейро стала 9-ю.

Маунтінбайк, жінки

1. Йоланда Нефф (Швейцарія) – 1.15,46

2. Сіна Фрай (Швейцарія) – 1,16,57

3. Лінда Індерганд (Швейцарія) – 1.17,05

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8. Яна Беломоїна (Україна) – 1.19,40



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Олімпійських іграх в Токіо був розіграний комплект нагород в маунтінбайку серед жінок. Українська спортсменка з Луцькане змогла поборотися за медалі, інформує 24 спорт. Яна Беломоїна фінішувала з результатом 1:19:40. У підсумку Яна посіла восьме місце.Беломоїна на старті 20-кілометрового заїзду не змогла зачепитися за лідируючу групу, опинившись на 18-му місці. Українка поступово проривалася вгору, проте вище восьмої позиції піднятися їй не вдалося.Олімпійською чемпіонкою в маунтінбайку стала, а весь подіум зайняли представниці збірної Швейцарії.На Іграх-2012 в Лондоні українка посіла 13-е місце, а через 4 роки в Ріо-де-Жанейро стала 9-ю.Маунтінбайк, жінки1. Йоланда Нефф (Швейцарія) – 1.15,462. Сіна Фрай (Швейцарія) – 1,16,573. Лінда Індерганд (Швейцарія) – 1.17,05...8. Яна Беломоїна (Україна) – 1.19,40

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