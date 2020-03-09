вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку

Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку
На Олімпійських іграх в Токіо був розіграний комплект нагород в маунтінбайку серед жінок. Українська спортсменка з Луцька Яна Беломоїна не змогла поборотися за медалі, інформує 24 спорт.

Яна Беломоїна фінішувала з результатом 1:19:40. У підсумку Яна посіла восьме місце.

Беломоїна на старті 20-кілометрового заїзду не змогла зачепитися за лідируючу групу, опинившись на 18-му місці. Українка поступово проривалася вгору, проте вище восьмої позиції піднятися їй не вдалося.

Олімпійською чемпіонкою в маунтінбайку стала Йоланда Нефф, а весь подіум зайняли представниці збірної Швейцарії.

На Іграх-2012 в Лондоні українка посіла 13-е місце, а через 4 роки в Ріо-де-Жанейро стала 9-ю.
Маунтінбайк, жінки
1. Йоланда Нефф (Швейцарія) – 1.15,46
2. Сіна Фрай (Швейцарія) – 1,16,57
3. Лінда Індерганд (Швейцарія) – 1.17,05
...
8. Яна Беломоїна (Україна) – 1.19,40

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Яна Беломоїна, Олімпійські Ігри-2020, Токіо, маунитнбайк, волинянка, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили головного лікаря, який преміював дружину та невістку
Сьогодні, 14:12
Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина
Сьогодні, 14:00
Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку
Сьогодні, 13:51
Волинська лікарка пояснила, чим є небезпечні кондиціонери
Сьогодні, 13:45
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
23 липень, 15:29
Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
20 квітень, 11:55
Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії
05 квітень, 10:05
Відома велогонщиця з Луцька виграла «золото» на міжнародному турнірі в Іспанії Відома велогонщиця з Луцька виграла «золото» на міжнародному турнірі в Іспанії
09 березень, 2020, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
Сьогодні, 11:08
 1
Напівоголена і з кляпом у роті: знайшли вбитою молоду матір на Полтавщині
Сьогодні, 14:53
 0
У Луцькому зоопарку тварин оглянули київські ветеринари. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Волинянин заплатить штраф за те, що обігнав патрульних на переході. ВІДЕО
Сьогодні, 14:24
 0
Одруження не допомогло: волинські міграційники видворять іноземця-нелегала
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8