В Україні планують підвищити пенсії: для кого і коли зміняться виплати
Сьогодні, 17:07
Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до ініційованої Президентом програми адресних допомог для літніх людей.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Вона зазначила, що ця президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці.
Протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.
У поточному році до цієї програми долучилися пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату у розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2 500 гривен. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 млн пенсіонерів.
У разі включення до програми пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде підвищено доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам.
В рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує і інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.
Зокрема, у ньому пропонується передбачити:
- підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
- індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;
- перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.
Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.
Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроекту № 4668 дадуть можливість вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах.
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Про це йдеться на сайті міністерства.
Вона зазначила, що ця президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці.
Протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.
У поточному році до цієї програми долучилися пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату у розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2 500 гривен. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 млн пенсіонерів.
У разі включення до програми пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде підвищено доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам.
В рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує і інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.
Зокрема, у ньому пропонується передбачити:
- підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
- індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;
- перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.
Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.
Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроекту № 4668 дадуть можливість вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах.
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Коментарі 1
Допоки жиди при владі,а при владі вони весь час_українці злидари!!!
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