Блискавка знищила корпус ліцею на Рівненщині. ФОТО





Подія сталася сьогодні вночі, 27 липня, на місце прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи та місцеві жителі. Вогнем знищено два початкових класи, кабінет німецької мови, спортивна кімната, садочок із короткотривалим перебуванням дітей, музей.



Внаслідок пожежі стало непридатним приміщення для навчання, орієнтовною площею 400 м кв., де навчалось близько 50 дітей.



Проектно-кошторисні роботи вже виконуються. В найкоротші терміни будуть залучені кошти аби відновити пошкоджене приміщення, придбати нові парти, інвентар, щоб діти 1 вересня приступили до повноцінного навчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розряд блискавки пошкодив одну з будівель Перекальського ліцею на Рівненщині. Про це інформують на сайті Зарічненської селищної територіальної громади.Подія сталася сьогодні вночі, 27 липня, на місце прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи та місцеві жителі. Вогнем знищено два початкових класи, кабінет німецької мови, спортивна кімната, садочок із короткотривалим перебуванням дітей, музей.Внаслідок пожежі стало непридатним приміщення для навчання, орієнтовною площею 400 м кв., де навчалось близько 50 дітей.Проектно-кошторисні роботи вже виконуються. В найкоротші терміни будуть залучені кошти аби відновити пошкоджене приміщення, придбати нові парти, інвентар, щоб діти 1 вересня приступили до повноцінного навчання.

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