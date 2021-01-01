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Блискавка знищила корпус ліцею на Рівненщині. ФОТО

Блискавка знищила корпус ліцею на Рівненщині. ФОТО
Розряд блискавки пошкодив одну з будівель Перекальського ліцею на Рівненщині. Про це інформують на сайті Зарічненської селищної територіальної громади.

Подія сталася сьогодні вночі, 27 липня, на місце прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи та місцеві жителі. Вогнем знищено два початкових класи, кабінет німецької мови, спортивна кімната, садочок із короткотривалим перебуванням дітей, музей.

Внаслідок пожежі стало непридатним приміщення для навчання, орієнтовною площею 400 м кв., де навчалось близько 50 дітей.

Проектно-кошторисні роботи вже виконуються. В найкоротші терміни будуть залучені кошти аби відновити пошкоджене приміщення, придбати нові парти, інвентар, щоб діти 1 вересня приступили до повноцінного навчання.
Блискавка знищила корпус ліцею на Рівненщині. ФОТО
Блискавка знищила корпус ліцею на Рівненщині. ФОТО


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Теги: блискавка, ліцей, Рівненська область
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