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Одруження не допомогло: волинські міграційники видворять іноземця-нелегала

Одруження не допомогло: волинські міграційники видворять іноземця-нелегала
Громадянин Нідерландів, який незаконно проживав на Волині, до 5 серпня примусово покине Україну.

Про це повідомляє Міграційна служба України.

Чоловік 1968 року народження одружився з громадянкою України, але дозвільних документів на законне проживання завдяки шлюбу не виготовляв. Натомість, вже декілька місяців перебував на території Луцького району незаконно.

Відповідно до чинного законодавства, міграційна служба порушника притягнула до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. Та наклала штраф у розмірі 1700 грн.

Крім того, прийняли рішення про примусове повернення вказаної особи до країни походження.

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Теги: нідерланець, міграційна служба, Волинь
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