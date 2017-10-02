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Напівоголена і з кляпом у роті: знайшли вбитою молоду матір на Полтавщині

Напівоголена і з кляпом у роті: знайшли вбитою молоду матір на Полтавщині
У Полтавській області знайшли жорстоко вбитою 24-річну жительку села Біленченківка Гадяцької громади. Матір двох дітей зґвалтував та задушив її 27-річний чоловік. Про це інформує Департамент карного розшуку Національної поліції.

До поліції звернулися батьки 24-річної мешканки одного із населених пунктів регіону. Вони усіма силами розшукували свою доньку, з якою раптово втратили зв’язок. Матір двох дітей поверталася додому і просто зникла.

До пошуків задіяли ще оперативників управління карного розшуку Полтавської області, а також кінологів з чотирьохлапими помічниками. Жінку знайшли напівоголеною і з кляпом у роті. Молоду матір зґвалтували та задушили.

У скоєнні злочину аргументовано підозрювався чоловік загиблої, який напередодні зґвалтував майбутню жертву вбивства. Його поліцейські знайшли на горищі закинутої школи та затримали.

Слідчі за погодженням з прокуратурою вже повідомили йому про підозру у вчиненні зґвалтування та вбивства, поєднаного із зґвалтуванням. Суд вже обрав підозрюваному міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Зловмисник у скоєному зізнається та співпрацює зі слідством.

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Теги: вбивство, Полтавська область, зґвалтування
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