Заарештували чоловіка з Волині, який вбив батька і після виходу з тюрми до смерті побив матір

Маневицький районний суд обрав 35-річному жителю селища Маневичі, підозрюваному у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Нагадаємо, чоловік, який достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство батька,Зауважимо, що санкцією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.