Заарештували чоловіка з Волині, який вбив батька і після виходу з тюрми до смерті побив матір
Сьогодні, 15:04
Маневицький районний суд обрав 35-річному жителю селища Маневичі, підозрюваному у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, чоловік, який достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство батька, під час сварки жорстоко побив матір, заподіявши їй травми, від яких вона померла.
Зауважимо, що санкцією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, чоловік, який достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство батька, під час сварки жорстоко побив матір, заподіявши їй травми, від яких вона померла.
Зауважимо, що санкцією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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