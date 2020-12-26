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Заарештували чоловіка з Волині, який вбив батька і після виходу з тюрми до смерті побив матір

Заарештували чоловіка з Волині, який вбив батька і після виходу з тюрми до смерті побив матір
Маневицький районний суд обрав 35-річному жителю селища Маневичі, підозрюваному у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, чоловік, який достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство батька, під час сварки жорстоко побив матір, заподіявши їй травми, від яких вона померла.

Зауважимо, що санкцією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


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Теги: вбивство, запобіжний захід
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