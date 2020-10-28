У селі на Волині створять службу у справах дітей
Сьогодні, 20:45
Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави до Самарівської сільської ради Ковельського району та зобов’язав утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей. Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що на території ОТГ, створеної у 2016 році, проживає понад 1,3 тисячі дітей, у тому числі діти-сироти, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.
Однак, органи місцевого самоврядування упродовж чотирьох років не створили служби у справах дітей, чим порушують вимоги чинного законодавства та не виконують повноваження із забезпечення, дотримання і захисту прав дітей.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися визнання такої бездіяльності протиправною та зобов’язання органів місцевого самоврядування утворити у складі виконавчих органів ради служби у справах дітей.
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Прокурори з'ясували, що на території ОТГ, створеної у 2016 році, проживає понад 1,3 тисячі дітей, у тому числі діти-сироти, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.
Однак, органи місцевого самоврядування упродовж чотирьох років не створили служби у справах дітей, чим порушують вимоги чинного законодавства та не виконують повноваження із забезпечення, дотримання і захисту прав дітей.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися визнання такої бездіяльності протиправною та зобов’язання органів місцевого самоврядування утворити у складі виконавчих органів ради служби у справах дітей.
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