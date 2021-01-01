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Нападав на жінок у ліфті та на вулицях: у Ковелі сексуальному маніяку повідомили про підозру

Нападав на жінок у ліфті та на вулицях: у Ковелі сексуальному маніяку повідомили про підозру
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 21-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у неодноразовому вчиненні сексуального насильства (ч. 1, 2 ст. 153 КК України). Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Слідство вважає, що молодик упродовж липня цього року чотири рази вчиняв дії сексуального характеру, нападаючи на жінок різного віку у ліфті чи на вулицях Ковеля.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: сексуальне насильство, маніяк, Ковель
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Коментарі 1
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Таких взагалі треба ізолювати від людей на все життя і каструвати
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