Нападав на жінок у ліфті та на вулицях: у Ковелі сексуальному маніяку повідомили про підозру





Слідство вважає, що молодик



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 21-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у неодноразовому вчиненні сексуального насильства (ч. 1, 2 ст. 153 КК України). Про це інформує пресслужба прокуратури області.Слідство вважає, що молодик упродовж липня цього року чотири рази вчиняв дії сексуального характеру , нападаючи на жінок різного віку у ліфті чи на вулицях Ковеля.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Довідково: санкцією ч.2 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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