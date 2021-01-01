Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань

Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд у кваліфікації запливу на 800 метрів вільним стилем і вийшов у фінал змагань.



Про це Віталій Коваль.



Хлопець - родом з Рівного.



"Наш земляк Михайло Романчук щойно вийшов до фінального запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо. На цьому етапі він показав найкращий результат з-поміж всіх плавців та із результатом 7:41.28 та встановив новий олімпійський рекорд", - написав очільник області.



Фінал відбудеться у четвер, 29 липня о 04:30 за київським часом.



Крім Романчука, до фіналу пробився ще один український плавець - Сергій Фролов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український плавецьвстановив олімпійський рекорд у кваліфікації запливу на 800 метрів вільним стилем і вийшов у фінал змагань.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Рівненської ОДАХлопець - родом з Рівного."Наш земляк Михайло Романчук щойно вийшов до фінального запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо. На цьому етапі він показав найкращий результат з-поміж всіх плавців та із результатом 7:41.28 та встановив новий олімпійський рекорд", - написав очільник області.Фінал відбудеться у четвер, 29 липня о 04:30 за київським часом.Крім Романчука, до фіналу пробився ще один український плавець -

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