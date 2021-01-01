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Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань

Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд у кваліфікації запливу на 800 метрів вільним стилем і вийшов у фінал змагань.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Хлопець - родом з Рівного.

"Наш земляк Михайло Романчук щойно вийшов до фінального запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо. На цьому етапі він показав найкращий результат з-поміж всіх плавців та із результатом 7:41.28 та встановив новий олімпійський рекорд", - написав очільник області.

Фінал відбудеться у четвер, 29 липня о 04:30 за київським часом.

Крім Романчука, до фіналу пробився ще один український плавець - Сергій Фролов.

Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань
Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань

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Теги: Олімпійські ігри, Токіо, рекорд, рівнянин
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