вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

28 липня на Волині: гортаючи календар

28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишня голова Іваничівської РДА Лілія Кревська (на фото) та журналістка Надія Рогозіна.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Володимир та Василь.

Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.

28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З терикону колишньої волинської шахти вивозили породу. ВІДЕО
27 липень, 23:34
«Відтермінування від забудовника може зникнути в Україні», – Андрій Разумовський. ВІДЕО
27 липень, 22:54
Волинянин створює квіти із заліза
27 липень, 22:17
У волинському селищі з крана тече коричнева вода. ВІДЕО
27 липень, 21:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З терикону колишньої волинської шахти вивозили породу. ВІДЕО
27 липень, 23:34
 0
«Відтермінування від забудовника може зникнути в Україні», – Андрій Разумовський. ВІДЕО
27 липень, 22:54
 0
Волинянин створює квіти із заліза
27 липень, 22:17
 0
Медіа
відео
1/8