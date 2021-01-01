Показали, яким було «золоте весілля» князівської сім'ї Радзивіллів в Олиці. РЕТРОФОТО

Януша Радзивілла – Фердинанда та Пелагії.



Ретросвітлини Тетяна Яцечко-Блаженко.



Пишне святкування ювілею відбулось в костелі та замку в Олиці 19 липня 1914 року.



За інформацією дослідниці, «золоте весілля» в Олиці святкували кілька днів. Було запрошено близько 90 найближчих до родини рідних та друзів. Окрім того, були представники влади, депутати, а також духовенство.





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