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Для перекриття старовинної хати у волинському музеї заготовляють жито. ВІДЕО

Для перекриття старовинної хати у волинському музеї заготовляють жито. ВІДЕО
У Рокинівському музеї історії сільського господарства Волині-скансені, що неподалік Луцька, почали заготовляти жито, аби перекрити дах старовинної хати.

Про це розповів Суспільному директор Музею Роман Ковальчук.

На території Рокинівського музею просто неба є 5 старовинних хат, три з яких перекрили очеретом, — каже директор Роман Ковальчук. З заготовленого жита робитимуть стріху на хаті, яка привезена з волинського Полісся. Цей будинок, — розповідає, — належав заможним людям.

Спочатку жито жнуть серпами. Вперше це робить працівниця музею Любов Журавель. Розповідає, що раніше бачила, як це робили у її сім'ї, але сама ніколи не пробувала: "Трохи складно, треба витягувати жито, після грози повилягало. Обережно треба стежити, щоб пальці не підставити".

У музеї-скансені на Волині жнуть жито, яким перекриватимуть дах старовинної хатиСуспільне Волинь
Після заготівлі жито обмолотять, а потім будуть складати у снопи та самотужки перекривати хату, - каже працівник Рокинівського музею-скансена Володимир Шрамко. Чоловік уже має досвід перекриття старовинних хат, як знаходяться у Рокинях очеретом, нині буде освоювати нову технологію. Каже: вчився через відео-урокив Інтернеті. Додає технологія така: перший шар, якщо знизу криється, то стеблом догори, а потім стеблом вниз, щоб вода стікала по стеблу, а перший це для того, щоб рівний дах був.

В які терміни дах хати накриють, директор музею не озвучив. Усе залежить від того, як швидко опанують технологію покриття соломою.



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Теги: Рокині, скансен
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