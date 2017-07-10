Для перекриття старовинної хати у волинському музеї заготовляють жито. ВІДЕО





Про це розповів



На території Рокинівського музею просто неба є 5 старовинних хат, три з яких перекрили очеретом, — каже директор Роман Ковальчук. З заготовленого жита робитимуть стріху на хаті, яка привезена з волинського Полісся. Цей будинок, — розповідає, — належав заможним людям.



Спочатку жито жнуть серпами. Вперше це робить працівниця музею Любов Журавель. Розповідає, що раніше бачила, як це робили у її сім'ї, але сама ніколи не пробувала: "Трохи складно, треба витягувати жито, після грози повилягало. Обережно треба стежити, щоб пальці не підставити".



У музеї-скансені на Волині жнуть жито, яким перекриватимуть дах старовинної хатиСуспільне Волинь

Після заготівлі жито обмолотять, а потім будуть складати у снопи та самотужки перекривати хату, - каже працівник Рокинівського музею-скансена Володимир Шрамко. Чоловік уже має досвід перекриття старовинних хат, як знаходяться у Рокинях очеретом, нині буде освоювати нову технологію. Каже: вчився через відео-урокив Інтернеті. Додає технологія така: перший шар, якщо знизу криється, то стеблом догори, а потім стеблом вниз, щоб вода стікала по стеблу, а перший це для того, щоб рівний дах був.



В які терміни дах хати накриють, директор музею не озвучив. Усе залежить від того, як швидко опанують технологію покриття соломою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рокинівському музеї історії сільського господарства Волині-скансені, що неподалік Луцька, почали заготовляти жито, аби перекрити дах старовинної хати.Про це розповів Суспільному директор Музею Роман Ковальчук.На території Рокинівського музею просто неба є 5 старовинних хат, три з яких перекрили очеретом, — каже директор Роман Ковальчук. З заготовленого жита робитимуть стріху на хаті, яка привезена з волинського Полісся. Цей будинок, — розповідає, — належав заможним людям.Спочатку жито жнуть серпами. Вперше це робить працівниця музею Любов Журавель. Розповідає, що раніше бачила, як це робили у її сім'ї, але сама ніколи не пробувала: "Трохи складно, треба витягувати жито, після грози повилягало. Обережно треба стежити, щоб пальці не підставити".У музеї-скансені на Волині жнуть жито, яким перекриватимуть дах старовинної хатиСуспільне ВолиньПісля заготівлі жито обмолотять, а потім будуть складати у снопи та самотужки перекривати хату, - каже працівник Рокинівського музею-скансена Володимир Шрамко. Чоловік уже має досвід перекриття старовинних хат, як знаходяться у Рокинях очеретом, нині буде освоювати нову технологію. Каже: вчився через відео-урокив Інтернеті. Додає технологія така: перший шар, якщо знизу криється, то стеблом догори, а потім стеблом вниз, щоб вода стікала по стеблу, а перший це для того, щоб рівний дах був.В які терміни дах хати накриють, директор музею не озвучив. Усе залежить від того, як швидко опанують технологію покриття соломою.

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