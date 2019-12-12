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Дев’ять борців з Волині представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з ММА. СПИСОК

Дев’ять борців з Волині представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з ММА. СПИСОК
Дев’ять спортсменів з Волині увійшли до національної збірної з ММА і представлятимуть Україну на Чемпіонаті світу.

Про це повідомляє пресслужба клубу "GARDA".

Уже на днях відбудуться сутички, яких бійці чекали кілька місяців.

Задля перемоги кожен із них відвідав кілька тренувальних зборів, стежив за харчуванням, аби витримати свою вагову категорію, і щодня мав по кілька тренувань.

Так, з 28 липня до 2 серпня бійці змагатимуться за звання чемпіона світу у місті Софія в Болгарії.

До списку кращих ММА бійців серед юнаків з Волині увійшли:
Теодор Ганейчук (клуб GARDA);
Захар Гончарук (клуб GARDA);
Іван Поремчук (клуб ВОЇН);
Юрій Пасич (клуб ВОЇН) (на жаль, вибув через технічні причини);
Антон Панасюк (клуб ВОЇН);
Вадим Ковальський (клуб ВОЇН);
Захар Філонюк (клуб PRIDE);
Влад Іовенко (клуб PRIDE);
Поліна Ковирнова (клуб «Елемент»).

Загалом національну збірну України будуть представляти близько 70 спортсменів.


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Теги: спорт, бійці, GARDA, ММА
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