Погода у Луцьку на завтра, 28 липня





Про це повідомляє волинський Sinoptik.



Температура вночі 20-18°, вдень 27-28°. Попереджають також про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завтра, 28 липня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Ввечері на небі з'являться хмари.Про це повідомляє волинський Sinoptik.Температура вночі 20-18°, вдень 27-28°. Попереджають також про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.

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