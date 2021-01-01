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Погода у Луцьку на завтра, 28 липня

Погода у Луцьку на завтра, 28 липня
У Луцьку завтра, 28 липня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Ввечері на небі з'являться хмари.

Про це повідомляє волинський Sinoptik.

Температура вночі 20-18°, вдень 27-28°. Попереджають також про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.

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Теги: погода, Луцьк
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