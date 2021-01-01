Погода у Луцьку на завтра, 28 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку завтра, 28 липня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Ввечері на небі з'являться хмари.
Про це повідомляє волинський Sinoptik.
Температура вночі 20-18°, вдень 27-28°. Попереджають також про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.
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Про це повідомляє волинський Sinoptik.
Температура вночі 20-18°, вдень 27-28°. Попереджають також про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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