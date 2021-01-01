вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі затримали водія без прав

У Ковелі затримали водія без прав
Волинські патрульні зупинили водія, який порушив ПДР і був позбавлений права керування. Про це інформують на сторінці правоохоронців у Facebook.

Вчора, 27 липня, під час патрулювання у місті Ковелі на вулиці Варшавській, патрульні виявили автомобіль Daewoo Nexia, який перетнув дорожню розмітку 1.1, чим порушив ПДР.

Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 39-річний керманич позбавлений права керування Ковельським міськрайонним судом.

Патрульні склали на останнього адміністративний матеріал за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, Ковель, ПДР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Сьогодні, 19:18
Головнокомандувач ЗСУ йде з посади
Сьогодні, 19:11
У Ковелі затримали водія без прав
Сьогодні, 19:04
Де у Луцьку будуть відключати світло 28 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині буде нова історико-туристична локація. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яну водійку-порушницю Вміст алкоголю у 5 разів перевищував норму: на Волині зловили п'яну водійку-порушницю
14 червень, 10:49
Волинські патрульні спіймали 23-річного водія вантажівки з фальшивими правами Волинські патрульні спіймали 23-річного водія вантажівки з фальшивими правами
26 лютий, 16:00
У Ковелі оштрафували п'яну водійку: її пасажир влаштував бійку з патрульними У Ковелі оштрафували п'яну водійку: її пасажир влаштував бійку з патрульними
22 лютий, 16:50
Втікав та збільшував швидкість: у Ковелі патрульні ловили п'яного водія Втікав та збільшував швидкість: у Ковелі патрульні ловили п'яного водія
16 лютий, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
Сьогодні, 11:08
 1
Інфекціоніст розповіла про ризики після вакцинації від COVID-19: люди повинні знати
Сьогодні, 19:40
 0
Комфортні умови, сучасний підхід та якісне навчання: все, що потрібно знати про IT Step School*
Сьогодні, 19:20
 0
«Княжий-2021»: оголосили першого хедлайнера вечірньої сцени
Сьогодні, 19:18
 0
Головнокомандувач ЗСУ йде з посади
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8