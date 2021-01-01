У Ковелі затримали водія без прав
Сьогодні, 19:04
Волинські патрульні зупинили водія, який порушив ПДР і був позбавлений права керування. Про це інформують на сторінці правоохоронців у Facebook.
Вчора, 27 липня, під час патрулювання у місті Ковелі на вулиці Варшавській, патрульні виявили автомобіль Daewoo Nexia, який перетнув дорожню розмітку 1.1, чим порушив ПДР.
Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 39-річний керманич позбавлений права керування Ковельським міськрайонним судом.
Патрульні склали на останнього адміністративний матеріал за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень.
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Вчора, 27 липня, під час патрулювання у місті Ковелі на вулиці Варшавській, патрульні виявили автомобіль Daewoo Nexia, який перетнув дорожню розмітку 1.1, чим порушив ПДР.
Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 39-річний керманич позбавлений права керування Ковельським міськрайонним судом.
Патрульні склали на останнього адміністративний матеріал за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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