У волинському селищі з крана тече коричнева вода. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
У селищі Дубище у мешканців вулиці Польова з кранів тече іржава вода.
Як розповів Суспільному місцевий житель Максим Шибецький, ситуація повторюється кожні два-три дні впродовж останніх двох тижнів.
А ні для пиття, а ні для приготування їжі вона не придатна, каже чоловік.
За можливості місцеві жителі набирають воду з криниць, на ній готують їсти. Щоб використовувати воду з під крана для технічних потреб, її спершу довго спускають потім відстоюють.
"Боялися, що буде вимикатися вода і ми набрали воду у ванну. Треба дитину викупати маленьку, але і в цій воді осад іржавий", – розповідає Максим Шибецький. Не допомагають і фільтри, які чоловік встановив на крани.
Як пояснив у коментарі Суспільному директор комунального підприємства Дубищенське житлово-комунальне господарство Руслан Гарбовський, за останні два тижні сталося три пориви на водогоні. Комунальникам доводилося відключати воду.
Руслан Гарбовський каже: окрім як спустити іржаву воду з кранів, щоб була чиста вода, зарадити проблемі не можна.
Зі слів комунальника, часті пориви на 30-річному водогоні стаються через те, його збудували з порушеннями.
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Як розповів Суспільному місцевий житель Максим Шибецький, ситуація повторюється кожні два-три дні впродовж останніх двох тижнів.
А ні для пиття, а ні для приготування їжі вона не придатна, каже чоловік.
За можливості місцеві жителі набирають воду з криниць, на ній готують їсти. Щоб використовувати воду з під крана для технічних потреб, її спершу довго спускають потім відстоюють.
"Боялися, що буде вимикатися вода і ми набрали воду у ванну. Треба дитину викупати маленьку, але і в цій воді осад іржавий", – розповідає Максим Шибецький. Не допомагають і фільтри, які чоловік встановив на крани.
Як пояснив у коментарі Суспільному директор комунального підприємства Дубищенське житлово-комунальне господарство Руслан Гарбовський, за останні два тижні сталося три пориви на водогоні. Комунальникам доводилося відключати воду.
Руслан Гарбовський каже: окрім як спустити іржаву воду з кранів, щоб була чиста вода, зарадити проблемі не можна.
Зі слів комунальника, часті пориви на 30-річному водогоні стаються через те, його збудували з порушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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