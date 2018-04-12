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Волинські комунальники під час робіт знайшли гранату. ФОТО

Волинські комунальники під час робіт знайшли гранату. ФОТО
Працівники комунального підприємства Зимнівської територіальної громади під час робіт на водонапірної башні, виявили в землі невідомий предмет, зовні схожий на гранату.

Небезпечний предмет комунальники виявили у понеділок, 26 липня, в селі Льотниче, - йдеться на сторінці Поліцейських офіцерів громад.

Знахідка зовні схожа на осколкову гранату Ф1, яку в народі називають «лимонка».

В першу чергу працівники, які виявили таку знахідку, зателефонували до свого офіцера громади, а він терміново приїхавши на місце події, відповідно повідомив спеціальні служби.

При огляді предмету встановили, що граната навчальна і загрози немає.

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Теги: Волинь, поліція, Зимне, Льотниче
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