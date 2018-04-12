Волинські комунальники під час робіт знайшли гранату. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Працівники комунального підприємства Зимнівської територіальної громади під час робіт на водонапірної башні, виявили в землі невідомий предмет, зовні схожий на гранату.
Небезпечний предмет комунальники виявили у понеділок, 26 липня, в селі Льотниче, - йдеться на сторінці Поліцейських офіцерів громад.
Знахідка зовні схожа на осколкову гранату Ф1, яку в народі називають «лимонка».
В першу чергу працівники, які виявили таку знахідку, зателефонували до свого офіцера громади, а він терміново приїхавши на місце події, відповідно повідомив спеціальні служби.
При огляді предмету встановили, що граната навчальна і загрози немає.
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Небезпечний предмет комунальники виявили у понеділок, 26 липня, в селі Льотниче, - йдеться на сторінці Поліцейських офіцерів громад.
Знахідка зовні схожа на осколкову гранату Ф1, яку в народі називають «лимонка».
В першу чергу працівники, які виявили таку знахідку, зателефонували до свого офіцера громади, а він терміново приїхавши на місце події, відповідно повідомив спеціальні служби.
При огляді предмету встановили, що граната навчальна і загрози немає.
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