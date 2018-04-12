Волинські комунальники під час робіт знайшли гранату. ФОТО

Працівники комунального підприємства Зимнівської територіальної громади під час робіт на водонапірної башні, виявили в землі невідомий предмет, зовні схожий на гранату.Небезпечний предмет комунальники виявили у понеділок, 26 липня, в селі Льотниче, - йдеться на сторінці Поліцейських офіцерів громад.Знахідка зовні схожа на осколкову гранату Ф1, яку в народі називають «лимонка».В першу чергу працівники, які виявили таку знахідку, зателефонували до свого офіцера громади, а він терміново приїхавши на місце події, відповідно повідомив спеціальні служби.При огляді предмету встановили, що граната навчальна і загрози немає.