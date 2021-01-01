Волинянин створює квіти із заліза

Коваль з волинського села Нововстав на Горохівщині створює квіти з металу.Про це йдеться на сторінці районної газети "Горохівський вісник".Про те, що метал у його руках набуватиме подоби побутових та художніх кованих виробів, Володимир Теслюк колись й гадки не мав. Закінчивши школу, вступив у Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» на факультет туризму, відслужив строкову службу в десантних військах, а 2014 року, коли була оголошена перша хвиля мобілізації, був призваний обороняти рідну землю в бойових діях антитерористичної операції на Донбасі.Ще прадід Володимира мав свою кузню. Дід був умілим столяром й механізатором. Батько Віталій Володимирович, крім того, що успішний фермер та інженер СФГ «Нива», немало літ професійно займається ковальством. Схильність до творчого самовираження перейняли, зокрема, їхні з Людмилою діти. Мар’яна за освітою – дизайнер. Окрім того, що гарно малює, дівчина навчилася майстерно виготовляти картини з бурштину. Юлія свого часу освоїла мистецтво манікюру. Сергій, пізнавши особливості фотороботи, нині опановує техніку обробки металу.Четвертий рік поспіль удосконалює навики мистецького створення кованих виробів Володимир Теслюк. Ковальській справі він присвячує основну частину свого часу. Каже, що в нюанси справи вникав поступово. Ще раніше удвох із батьком виготовили верстат, в гаражі облаштували майстерню.«Відносно ж роботи, – впевнений Володимир, – немає нічого неможливого. Головне, щоб було бажання!»Коваль виготовляє ковані брами й огорожі хрести. Його вироби прикрашають не одне церковне подвір’я."Ковальство – доволі нелегке, проте цікаве заняття", – пояснює майстер.Хоча металеві деталі та візерунки виготовлені досконало й ретельно, Володимир Теслюк увесь час знаходиться в пошуках новизни. З цією метою він неодноразово був присутній на фестивалях ковальського мистецтва в місті Рівне, надихаючись цінним досвідом майстрів молота й кувалда. Цікаві ідеї також звик черпати зі соціальних мереж в інтернеті.Не лише підтримують, а й діляться вміннями, допомагають молодший брат Сергій і тато Віталій Володимирович. Завдяки практичним і творчим зусиллям сімейства Теслюків в урочищі поблизу села Богунівка найближчим часом буде встановлений металевий кований хрест в пам’ять про козаків з полку Івана Богуна, які за місцевою легендою загинули під час виходу з оточення під Берестечком. У виготовленні поновленого Поклонного Хреста героям України, встановленого нещодавно на центральному майдані міста Берестечка, також заслуга молодого й талановитого Володимира Теслюка.