«Відтермінування від забудовника може зникнути в Україні», – Андрій Разумовський. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на



«Ми завжди йдемо на зустріч. Даємо комусь півроку розтермінування, комусь 12 місяців, комусь ще більше. Але ми не банк. Сьогодні з’явилась іпотека. Якщо наш уряд буде діяти в тому ж напрямку і покращувати її умови… то відтермінування від забудовника взагалі не буде», – каже Андрій Разумовський.



У будівельній компанії «Інвестор» певні, що з кожним роком охочих придбати житло в іпотеку буде все більше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо відсоток іпотеки зменшиться, то забудовники можуть відмовитись від безвідсоткового розтермінування.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів Андрій Разумовський, керівник будівельної компанії «Інвестор».«Ми завжди йдемо на зустріч. Даємо комусь півроку розтермінування, комусь 12 місяців, комусь ще більше. Але ми не банк. Сьогодні з’явилась іпотека. Якщо наш уряд буде діяти в тому ж напрямку і покращувати її умови… то відтермінування від забудовника взагалі не буде», – каже Андрій Разумовський.У будівельній компанії «Інвестор» певні, що з кожним роком охочих придбати житло в іпотеку буде все більше.

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