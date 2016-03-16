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Деякі українські школярі отримають грошову допомогу

Деякі українські школярі отримають грошову допомогу
З ініціативи президента Володимира Зеленського найближчим часом Кабмін має розробити механізм виплати грошової допомоги дітям з багатодітних родин, які належать до категорії малозабезпечених, – у межах підготовки до нового навчального року.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Офіс президента.

"Позитивні тенденції в економіці та зростання доходів державного бюджету свідчать про те, що в держави є можливість збільшувати допомогу тим нашим громадянам, які її потребують. Урядовці мають забезпечити це якнайшвидше й максимально зручно – без жодної бюрократії. Виплати мають бути проведені вже в серпні – це чіткий орієнтир для уряду", - сказав Володимир Зеленський.

Для реалізації цієї ініціативи Президента акумульовано близько 300 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на підтримку майже 150 тисяч дітей.

Згідно з підрахунками, кожна дитина отримає приблизно 2 тисячі гривень.

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Теги: Україна, освіта, допомога
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