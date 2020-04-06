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Для українців відкрилася ще одна європейська країна

Для українців відкрилася ще одна європейська країна
Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, - повідомляє "Українська правда".

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - йдеться у дописі.

Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:

- сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;

- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;

- негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.

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Теги: Люксембург, кордон, Україна, коронавірус
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