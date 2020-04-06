Для українців відкрилася ще одна європейська країна
Сьогодні, 06:29
Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, - повідомляє "Українська правда".
"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - йдеться у дописі.
Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:
- сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;
- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;
- негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.
Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.
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Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, - повідомляє "Українська правда".
"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - йдеться у дописі.
Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:
- сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;
- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;
- негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.
Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.
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