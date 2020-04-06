Для українців відкрилася ще одна європейська країна





Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, - повідомляє



"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - йдеться у дописі.



Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:



- сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;



- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;



- негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.



Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців.Про це глава МЗСнаписав на своїй сторінці у Twitter, - повідомляє "Українська правда" "Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - йдеться у дописі.Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:- сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;- сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;- негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.Міністр нагадав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.

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